Trešdien, 28. jūnijā, plkst. 17.00, laukumā pie tirdzniecības centra "Origo" ar festivāla "Rīgas ritmi 2017" koncertu tiks atklāta vasaras kultūras aktivitāšu centra "Origo Summer Stage" astotā sezona. Līdz ar skatuves atklāšanu, tiks atklāts arī pazīstamais džeza festivāls, kas šogad svin 17 gadu jubileju.

Kā portālu "Delfi" informē "Origo Summer Stage" pārstāvji, šis gads ir īpašs ar to, ka astotās sezonas atklāšana noritēs īpaši vērienīgi, priecējot dažādu mūzikas stilu cienītājus ar diviem krāšņiem koncertiem, kuros uzstāsies gan spilgti un talantīgi jaunie izpildītāji, gan arī tautā jau iemīļoti mūzikas mākslinieki no Latvijas un ārvalstīm. Savukārt otrajā šīs nedēļas koncertā, kas plānots 30. jūnijā plkst. 18.00, klausītājus priecēs un ar jaunām mūzikas skaņām pārsteigs dziedātāja Aija Andrejeva un grupa "Astro'n'out".

28. jūnijā plkst. 17.00 notiks pirmais "Origo Summer Stage" atklāšanas koncerts, kurā apmeklētājiem būs iespēja baudīt viena no Latvijā iemīļotākā un apmeklētākā mūzikas festivāla – "Rīgas Ritmi 2017" – atklāšanu, kas šogad norisināsies jau 17. reizi. Tas ir viens no vadošajiem mūzikas festivāliem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, pulcējot gan augstas klases māksliniekus no visas pasaules, gan jaunus, vēl nedzirdētus mūzikas talantus. "Origo Summer Stage" jauno sezonu un festivālu "Rīgas Ritmi 2017" ieskandinās vokāliste Dināra Rudāne, "Riga Jazz Quartet" un "Riga Jazz Stage 2016" laureāte Polina Tarasenko no Ukrainas. Turklāt "Origo Summer Stage" apmeklētājus pārsteigs īpaša viešņa – neskaitāmu mūzikas balvu ieguvēja, starptautiski atzīta blūza zvaigzne no Amerikas Savienotajām Valstīm, kuras vārdu pasākuma organizatori pagaidām patur noslēpumā.

Vokāliste Dināra Rudāne ir viena no jaunajām, talantīgajām latviešu solistēm, kura pazīstama kā grupas "re:public" vokāliste un ir uzstājusies kopā ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem. Savukārt "Riga Jazz Quartet" sastāvā apvienojušies vairāki šībrīža labākie Latvijas džeza mākslinieki: pianists Viktors Ritovs, ģitārists Rihards Goba, kontrabasists Edvīns Ozols un bundzinieks Artis Orubs. "Origo Summer Stage" atklāšanā "Riga Jazz Quartet" uzstāsies kopā ar mūziķi un komponistu, mutes harmoniku virtuozu un taustiņinstrumentālistu Raimondu Macatu. Klausītājus "Origo Summer Stage" priecēs arī jaunā un daudzsološā mūziķe no Ukrainas – Polina Tarasenko, kas ir konkursa "Riga Jazz Stage 2016" laureāte.

30. jūnijā plkst. 18.00 norisināsies otrais "Origo Summer Stage" nedēļas atklāšanas koncerts, kurā uzstāsies dziedātāja Aija Andrejeva un grupa "Astro'n'out".

Kultūras aktivitāšu centrs "Origo Summer Stage" Stacijas laukumā visas vasaras garumā piedāvāss sajust un piedzīvot Latvijas nozīmīgāko vasaras pasākumu un festivālu garšu. Iejūtoties vasarīgajā nedēļas nogales ritmā, vasaras vakaros ikviens aicināts ērti iekārtoties kādā no āra kafejnīcām un ļauties dažādu izpildītāju priekšnesumiem.