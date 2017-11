1980. gadā izveidotā apvienība jau kopš pirmsākumiem ir uzskatīta par disidentiem un pastāvošās varas kritiķiem. Viņi arī atbildīgi par slovēņu pagrīdes mākslas kustības "Neue Slowenische Kunst" rašanos. Tumši industriālas, militāri agresīvas, elektronikas piesātinātas melodijas bijušas Laibach vizītkarte gan veidojot oriģinālkompozīcijas, gan radot populāru dziesmu kaverversijas. Ikviena "Laibach" uzstāšanās ir daudzslāņaina performance, kur neiztrūkst ne krāšņu videoprojekciju, ne teatrālu uznācienu – par to varējuši pārliecināties klausītāji arī Rīgā 2011. un 2014. gadā.

Rīgā "Laibach" ieradīsies ar pavisam jaunu un svaigu materiālu – albumu "Also Sprach Zarathustra", kas ieraksta formātā dienas gaismu ieraudzīja pavisam nesen, 14. jūlijā. Tā muzikālā sadaļa oriģināli tika radīta teatrālam uzvedumam "Also Sprach Zarathustra", kas balstīts uz Frīdriha Nīčes filozofiskā romāna idejām. Ironiskā kārtā jaunā albuma turneja tika atklāta 1. maijā Dienvidkorejā, un līdz ar to "Laibach" ir kļuvuši par pirmo rokgrupu pasaulē, kas uzstājusies abās Korejās – gan totalitārajā Ziemeļkorejā, gan tās krietni liberālākajā kaimiņvalstī.

"Laibach" joprojām uzskatāma par starptautiski atzītāko un visaugstāk novērtēto rokgrupu, kas radusies kādā no bijušajām komunistiskā režīma valstīm Eiropā. Iepriekšējo albumu "Spectre" pasaules vadošo mediju mūzikas kritiķi novērtējuši kā izcilu, veltot tādus epitetus kā "neatvairāmi elektrisks apvainojums modernās sabiedrības sairšanai" ("The Times"), "pats fascinējošākais, neatlaidīgākais un izklaidējošākais kolektīvs, kam joprojām ir daudz, ko teikt par mūsu pagātni – un arī tagadni un nākotni," ("The Quietus") un "… neviens to nespēj paveikt labāk" ("The Wire").

Biļetes uz "Laibach" koncertu koncertzālē "Palladium" var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.