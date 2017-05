Savas salīdzinoši neilgās, bet spožās karjeras laikā britu izdevuši četrus studijas albumus. Jaunākā ieraksta pirmais singls "Beautiful Ones" vairāk nekā mēnesi ir intensīvā radio rotācijā. "Par pamatu ņemts viņu firmīgais eiro-sintpops visā tā krāšņumā, tam pievienota deju grīdu nekaunīgā un inficējošā spozme, kas papildināta ar klasiskā roka ģitāras krešendo," dziesmu raksturojis ietekmīgais izdevums NME, piebilstot, ka dziesmas video "kompozīcija izpēta naida, mīlestības, brutalitātes un skaistuma tēmas, balstoties intrigā un līdzjūtībā".

Albums "Desire" klajā nāks 29. septembrī, ar "Beautiful Ones" papildinot "Hurts" hitu kolekciju, kurā iekļaujas dziesmas "Wonderful Life", "Better Than Love", "Stay", "Sunday", "Blood" un citas.

"Mums ir patiess prieks izziņot "Desire". Albumu, kas pārpildīts ar kaisli, sāpēm un iekāri. Un ar labāko mūziku, kādu vien jebkad esam radījuši," par jauno studijas albumu sacījuši mākslinieki no "Hurts".

"Hurts" atpazīstamību ieguva ar 2010. gadā iznākušo debijas albumu "Happiness". Seši singli no tikai viena diska pabija dažādu Eiropas mūzikas topu augšgalā. Albums ieguva Zelta statusu Lielbritānijā un Austrijā, bet Platīna – Vācijā, kopumā sasniedzot vismaz pirmo desmitnieku divpadsmit Eiropas valstu hitparādēs, tostarp Latvijā ierindojoties 2. vietā.

Apvienība turpināja nostiprināt savas pozīcijas popmūzikas industrijā ar nākamajiem albumiem – "Exile" (2013) un "Surrender" (2015)

Duetu "Hurts" 2009. gadā Mančestrā nodibināja vokālists Teo Hačkrafts un multiinstrumentālists Adams Andersons. Par grupas vizītkarti kļuvis elegants, mazliet atsvešināts ģērbšanās stils, 80. gadiem raksturīgas melodijas, drūma, bet intriģējoša noskaņa, ko paspilgtina smeldzīgs vokāls.

Biļešu iepriekšpārdošana "Biļešu serviss" kluba biedriem sāksies trešdien, 31.maijā. Savukārt publiskā pārdošana sāksies piektdien, 2. jūnijā, visā "Biļešu serviss" tīklā un internetā.