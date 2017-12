Ar jubilejas koncertu svinēs Artura Maskata 60. dzimšanas dienu

Jubilejas koncerta pirmajā daļā skanēs pēdējos gados Latvijā retāk dzirdētais, bet pasaulē daudzkārt atskaņotais "Concerto grosso", kas ir trīs atšķirīgu baletuzvedumu pamatā Latvijā, Japānā un Dienvidāfrikas republikā. "Concerto grosso" atskaņos "Sinfonietta Rīga" Normunda Šnē vadībā. Programmā ir arī Maskata "Pusnakts Rīgā" par Vudija Alena slaveno komēdiju "Pusnakts Parīzē", tās notikumus iztēlē pārceļot uz tā dēvēto mazo Parīzi – 30. gadu Rīgu. Šis darbs Rīgā izskanēs pirmoreiz versijā akordeonam, čellam, vibrofonam un stīgu orķestrim.

Savukārt koncerta otrā daļa būs atvēlēta vokālinstrumentālajai mūzikai – skanēs dziesmas no "Venēcijas rindām" ar Umberto Sabas un Konstantīna Kavafisa vārdiem. Tās atskaņos Kristīne Gailīte un klavieru kvartets "Rix". Mūziku no dažādiem koncertuzvedumiem ar Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa dzeju vienotā svītā vīs Artura Maskata domubiedrs "jau no jaunības laikiem" – Latvijas Radio koris un diriģents Sigvards Kļava.

Biļetes uz koncertu iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.