Šī būs viena no īpašajām reizēm, kad viesmākslinieku statusā būs vesels kolektīvs, Šauļu profesionālais koris "Polifonija", kas, diriģenta Tomasa Ambrozaiša vadībā, izpildīs Johana Sebastiana Baha, Fēliksa Mendelszona, Franka Martēna, Ērika Vitekera un lietuviešu komponistu garīgo mūziku. Koncertā ieeja ar ielūgumiem, kurus varēs izņemt koncerta dienā Rīgas Sv. Pētera baznīcā no plkst. 11.00.

"20. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu atklāsim ar koncertu "Protestantismam 500", jo šogad visā pasaulē tiek atzīmēts notikums, kad Mārtiņš Luters 1517. gadā pienagloja 95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas durvīm. Šis brīdis tradicionāli tiek uzskatīts par aizsākumu Reformācijai – plašām pārmaiņām baznīcā, sabiedrības dzīvē, tai skaitā mūzikā, kas pārņēma Eiropu, tostarp Latvijas teritoriju," stāsta festivāla direktors Māris Ošlejs.

Diženākais reformācijas pārstāvis mūzikā neapšaubāmi ir Johans Sebastians Bahs, kurš visu dzīvi kalpoja baznīcā, savu daiļradi veltot Dievam. Turpretim par Baha mūzikas izcelšanu no aizmirstības varam būt pateicīgi Fēliksam Mendelszonam, kurš komponējis daudzus labskanīgus garīga kora darbus. Tiem līdzās koncertā būs arī amerikāņu kormūzikas kulta personības Ērika Vitekera un lietuviešu sakrālā minimālista Vaclovas Augustinas opusi un citi skaņdarbi.

Valsts kamerkoris "Polifonija" ir viens no vissenākajiem profesionālajiem kolektīviem Lietuvā. Tas sākotnēji tika izveidots kā senās mūzikas vokālais ansamblis, vienīgais Lietuvā, kas izpildīja renesanses un baroka laikmetu komponistu skaņdarbus. 1986. gadā ansamblim "Polifonija" tika piešķirts profesionāļu statuss un tas kļuva par Šauļu Valsts jaukto kamerkori. Kora repertuārs ir ārkārtīgi plašs: no renesanses un baroka līdz laikmetīgajai mūzikai, no miniatūrām līdz liela apjoma darbiem.

No 2011. gada Šauļu Valsts kamerkora "Polifonija" vadību ir pārņēmis Tomass Ambrozaitis. Viņa biogrāfijā netrūkst lappušu, kas liecina par rosīgu koncertdzīvi, tostarp koncertprogrammu, kas izstrādātas un iestudētas ar Klaipēdas Zēnu un jauniešu kori "Gintarėlis" un Šauļu Valsts kamerkori "Polifonija" un kopā ar dažādiem orķestriem atskaņotas gan Lietuvā, gan Vācijā, Austrijā, Latvijā, Horvātijā un citviet.

Garīgās mūzikas festivāls ir viens no gaidītākajiem muzikālajiem notikumiem Latvijā, kur skan latviešu autoru pirmatskaņojumi, lielformu žanru klasika un Latvijā neatskaņoti izcili šī žanra paraugi, kora a cappella darbu koncertprogrammas ar viesdiriģentiem no visas pasaules, kā arī autorkoncerti, kas veltīti izciliem mūsdienu komponistiem, lielākoties ar pašu skaņražu klātbūtni. Festivāla centrālā ass ir koris "Latvija", ap kuru koncertos mainās gan solisti, gan diriģenti, gan orķestri. Festivāla aizsākumi meklējami 1998. gada augustā, kad tika rīkots pirmais festivāls, izvirzot uzdevumu piedāvāt plašu sakrālās mūzikas spektru un aicināt latviešu komponistus rakstīt skaņdarbus ar garīgu tematiku.