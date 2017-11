Šovakar, 9. novembrī, sava jaunākā albuma "Desire" atbalsta koncerttūres ietvaros "Arēnā Rīga" uzstāsies Mančestras sintpopa apvienība "Hurts", portālu "Delfi" informē rīkotājaģentūras pārstāvji.

Koncertprogrammā ietverti gan jaunā ieraksta spilgtākie sacerējumi "Ready To Go", "Beautiful Ones", "Hold On To Me", "Magnificent", gan jau labi zināmie hiti no trim iepriekšējiem albumiem "Better Than Love", "Somebody To Die For", "Wings Nothing Will Be Bigger Than Us", "Rolling Stone", "Miracle", "Stay", "Wonderful Life" un ne tikai.

'Hurts" solists Teo Hačkrafts un instrumentālā puse – Adams Andersons – stāsta: "To var salīdzināt ar labāko dziesmu izlasi. Dažas dziesmas mūsu repertuārā ir vismaz septiņus pēdējos gadus, bet mēs vēlamies iepazīstināt ļaudis arī ar jaunumiem. Tāpēc septiņām dziesmām jādodas projām un septiņām citām tās jāaizstāj. Iepriekšējā koncertturnejā novērojām, ka ļaudis pauž izteiktāku sajūsmu par zināmajiem hitiem, tāpēc, ka viņiem izveidojusies sava pieredze, atmiņas saistībā ar tiem. Taču jaunās dziesmas nāk ar jaunām sajūtām un piedzīvojumiem. Mēs lepojamies, ka vienmēr cenšamies sniegt iespējami labāko koncertu, kādu vien spējam. Mēs tiešām smagi strādājam pie tā. Tā ir nozīmīga daļa mūsu grupas".

Tā būs līdz šim apjomīgākā "Hurts" turneja, ietverot vismaz 29 koncertus Lielbritānijā, Somijā, Baltijas valstīs, Baltkrievijā, Vācijā, Čehijā, Slovākijā, Polijā, Ukrainā, Austrijā, Itālijā, Šveicē, Nīderlandē un Krievijā.

Pirms "Hurts" uzstāsies lietuviešu grupa "Deeper Upper", kas šo iespēju ieguva vairāk nekā 30 grupu atlasē, ko veica Baltijas mūzikas industrijas profesionāļi, "bobe.me" un "Hurts" menedžments.

"Deeper Upper" ir puišu kvartets no Viļņas, kas izveidots 2010.gadā un pamazām iekro savu vietu Baltijas indī un popmūzikas tirgū, mēģinot apvienot: "virtuozi sintezētas skaņas, spēcīgus bungu bītus, izsmalcinātus ģitāru efektus un izteiksmīgus dziesmu tekstus, lai stāstītu par modernā cilvēka būtību digitālā ērā". Līdz šim grupai iznākuši divi EP: "Structures" (2013) un "Ceremony" (2015), un viens pilna apjoma albums "Mirrors" (2016).

Vakara programma:

Pulksten 18.30 tiek vērtas "Arēnas Rīga" durvis

Pulksten 19.30 uzstāšanos sāk "Deeper Upper"

Pulksten 20.30 uzstājas "Hurts"

Biļetes vēl nopērkamas visās "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā.