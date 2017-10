Ar mūziķu un viņu bērnu koncertu ieskandinās festivālu 'Bildes'

Svētdien, 5. novembrī, pulksten 17.00, ar koncertu "Ielūdz "Bilžu" mūziķi un viņu bērni" tiks ieskandināta 32. ikgadējā mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" koncertu sērija, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Pirmais koncerts norisināsies Vecrīgas klubā "Kaļķu vārti" (Kaļķu ielā 11a), un tajā saspēlēsies vairāku paaudžu mūziķi ar dažādu paaudžu bērniem – gan tiem, kuri pavisam nesen uzsākuši skaņu mākslas apgūšanu, gan tiem, kuri jau izskolojušies un pieteikuši sevi uz lielās skatuves.

Pasākumu vadīs Ira Krauja-Dūduma un Arnis Miltiņš. Muzicēs – Elīna Līce ar dēliem, Helma Elvīra un Mārtiņš Križevici, Andrievs un Armands Alkšņi, Elza un Jānis Bukumi, Lauris, Krišjānis un Egons Valteri, Rūta Dūduma un Ira Krauja-Dūduma, Orubu ģimene, Adrija Silva un Adrians Kukuvasi, Andris un Valters Mucenieki, Ārijs Šķepasts un Ādamsoni, Patriks un Ēriks Budēvici, Pūpolu ģimene, Īļu ģimene, Stengrēvicu ģimene, Kaukuļu ģimene, Miltiņu ģimene, Sandra Bula, Āris Ziemelis un "Tamburīns".

Ira Krauja-Dūduma ne tikai vadīs koncertu, bet arī pati tajā uzstāsies kopā ar meitu – vokālās grupas "Framest" dalībnieci Rūtu Dūdumu – un vēlreiz kāps uz "Bilžu" skatuves savulaik ļoti populārās grupas "Inversija" sastāvā festivāla noslēguma koncertā 25. novembrī Kongresu namā.

"Viens no pamudinājumiem vadīt šo koncertu ir tā ģimeniskā sajūta," saka Ira Krauja-Dūduma. "Es uzskatu, ka ģimene mūsu katra dzīvē ir prioritāte numur viens, un tikai pēc tam ir darbs, hobiji un izklaides. Tā ir vieta, kur rodam sirdsmieru, un tas izpaužas arī šādā harmoniskā un mīļā kopā muzicēšanā. Varam aizšaut kādu noti šķērsām, taču tas nemazina tās emocijas, atdevi un patiesumu, kad kopā dzied ģimenes locekļi. Es aicinu potenciālos skatītājus atrast laiku un droši doties uz šo koncertu, jo tas tiešām ir ļoti patiess muzicēšanas brīdis. Tās ir emocijas līdz pat prieka asarām acīs. Tā ir arī paaudžu pārmantojamība, kas publiski notikusi tieši festivālā "Bildes" – tagad mūziķiem jau pašiem ir bērni mūziķi. Un arī tie bērni, kuri izvēlējušies citu profesiju, šajā gadījumā tomēr uzmuzicē kopā ar saviem vecākiem."

Foto: Baiba Ralle

Šo sajūtu jau ne pirmo gadu varēs sajust arī Križevicu ģimenes priekšnesumā, kurā grupas "Klibs taurenis" vokālists un ģitārists Mārtiņš Križevics muzicēs kopā ar meitu Helmu Elvīru. "Mums šis festivāls ir izteikts ģimenes pasākums," saka Mārtiņš. "Katru gadu braucam arī uz "Bilžu" nometni. Attiecīgi var teikt, ka mana meita ir pa īstam uzaugusi ar "Bildēm" no pavisam maza vecuma. Tagad viņa jau vairs nav maza – astoņi gadi tomēr! Viņa jūtas jau kā īsta festivāla māksliniece un koncertam gatavojas ļoti nopietni. Šoreiz iespējams pat spēlēs vijoli, kurai pati izdomāja solo partiju. Dziesmas, ko izpildīsim, būs ņemtas no Helmas lasītām dzejoļu grāmatām. Kopīgi apdarinām viņas mīļākos dzejoļus un radām jaunas dziesmas!" Mārtiņš Križevics šā gada "Bildēs" arī vadīs vienu no diviem festivālā sevi jau pieteikušo grupu un radošo personību kopprojektu koncertiem, kas notiks 10. novembrī Spīķeru koncertzālē.

Foto: I. Grizāne

Muzikālu kopprojektu koncertā piedāvās arī Alkšņu un Bukumu ģimenes. "Es ar dēlu Andrievu "Bildēs" uzspēlēšu kopā jau trešo reizi, lai arī ikdienā šādi nespēlējam," saka ģitārists Armands Alksnis, kurš ilgus gadus bija grupas "Credo" dalībnieks. "Kad dēls vēl mācījās mūzikas skolā, mēdzām pamuzicēt ģimenes lokā un uzspēlējām akustiskā versijā arī kopā ar Igo. Tāpat pagājušogad "Bildēs" bijām kopā ar Ievu Akurateri. Šovasar, veidojot vikingu roksāgas "Senā Kursa" turpinājumu, iepazinos tuvāk ar Jāni Bukumu un aizrunājāmies, kā būtu, ja mēs "Bildēs" uzspēlētu kopā ar viņu un viņa meitu Elzu? Tā arī notiks! Uzstāsimies pusakustiski kopā ar papildspēkiem. Man šis koncerts patīk tādēļ, ka tā ir iespēja iepazīt savu draugu un paziņu mūziķu bērnus, kuri arī izrādās ir muzikāli. Vēl šis ir labs iemesls visiem atkal satikties un kopā izveidot kaut ko jaunu. "Bildes" vienmēr ir bijusi tāda liela improvizācija un kaut kas neordinārs."

Foto: I. Grizāne

Festivāls "Bildes" šogad notiks no 5. līdz 25. novembrim. Kopumā būs iespēja apmeklēt deviņus koncertus, kas norisināsies četrās Rīgas vietās – mūzikas klubā "Kaļķu vārti", Spīķeru koncertzālē, mūzikas namā "Daile" un Kongresu namā, kā arī 24. un 25. novembrī apskatīt "Bilžu" mākslas izstādi "Instrumenti. Pārvērtības" Kongresu nama foajē.

Biļetes uz visiem festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.