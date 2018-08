Mūsdienu mākslas festivālā "Liepājas Mākslas forums", 30. septembrī, pulksten 17 ar neierastu džeza un pasaules mūzikas saspēli pārsteigs "Nils Berg Cinemascope" —– džeza trio no Zviedrijas. Koncertā grupas dzīvais džeza izpildījums savīsies ar kino ekrānā redzamiem priekšnesumiem no visas pasaules, nojaucot robežu starp digitālo un akustisko tehniku. Koncerts notiks Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

Nilss Bergs ir viens no ietekmīgākajām mūziķiem Skandināvijas džezā — zviedru mediji viņu nodēvējuši par Zviedrijas džeza Fellīni. Kopš debijas 2004. gadā, Bergs izdevis astoņus albumus un iemantojis popularitāti, sadarbojoties ar visdažādāko žanru Zviedrijas skatuves mākslas "spīdekļiem" — mūziķi Hokanu Helstremu (Håkan Hellström), zviedru laikmetīgās dejas grupu "The Cullberg Ballet", alternatīvo rokgrupu "Mando Diao" un citiem. 2007. gadā Bergs saņēma prestižo Jazz-in-Sweden balvu, bet 2015. gadā Zviedrijas radio Sveriges Radio viņu apbalvoja kā gada labāko komponistu.

Tiecoties pēc maksimālas un neierobežotas brīvības mūzikā, 2009. gadā Nilss Bergs kopā ar bundzinieku Kristoferu Kantillo (Christopher Cantillo) un basģitāristu Džozefu Kallerdālu (Josef Kallerdahl) nodibināja "Nils Berg Cinemascope" džeza trio. Izmantojot video ierakstus ar dziedātājiem un mūziķiem no visas pasaules, grupa rada jaunu mūziku un konceptuāli atjautīgu priekšnesumu. Mūziķu dzīvo izpildījumu papildina videoklipi ar "viesmāksliniekiem" no dažādām valstīm un kontinentiem. Tādējādi par daļu no priekšnesuma kļūst arī ķiķinoši pusaudži no Brunejas, kautrīga flautiste no Japānas, talantīgi dejotāji no Indijas un virkne citu mākslinieku.

"Nils Berg Cinemascope" izdevuši trīs albumus — debijas ierakstu "Popmotion" (2011), "Vocals" (2013) un "Searching for Amazing Talent From Punjab" (2016). Nilss Bergs spēlē flautu, tenora saksofonu un basa klarneti, Džozefs Kallerdāls — basģitāru, Kristofers Kantillo — bungas.

Pasākumu mūsdienu mākslas festivāla "Liepājas Mākslas forums" ietvaros organizē "Lielais dzintars". Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs un interneta vietnē.

Mūsdienu mākslas festivāls "Liepājas Mākslas forums" no 28. līdz 30. septembrim Liepājas koncertzālē piedāvās vairāk nekā desmit dažādu žanru notikumus un aicinās klātienē sastapt spilgtus māksliniekus no Latvijas un savu žanru līderus no ārvalstīm. Festivāls sola pārsteigt ar Eiropas un pasaules skatuves mākslas šedevriem, izpaužoties gan mūzikā un dejā, gan teātrī, kino, vizuālajā mākslā un vēl nepieredzētās dažādu žanru saplūsmēs. Visa festivāla programma pieejama mājas lapā.