Teksta tiešraidi svētdien, 22. jūlijā, no "Positivus" veidoja: žurnālistes Nora Rieksta un Santa Kraukle, sociālo tīklu satura redaktori Andra Čudare, Edgars Bāliņš un Eduards Gorbunovs, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Madara Ermansone.

'Positivus 2018' – trešā diena

Nora Rieksta: Ar drūmu un tumšām krāsām piesātinātu koncertu meistars Niks Keivs ir noslēdzis 12. “Positivus” festivālu. Arī “Delfi” slēdz teksta tiešraidi no Salacgrīvas. Paldies festivāla rīkotājiem, apmeklētājiem un “Delfi” lasītājiem.

Nora Rieksta: Nika Keiva koncerta sākums fotogrāfijās http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-greksudze-un-skistisana-nika-keiva-un-the-bad-seeds-koncerts-positivus.d?id=50235533

Eduards, Reperis: Niks Keivs pēc pēdējās dziesmas nolemj izpildīt vēl vienu.

Andra Čudare: Viena no meitenēm uz skatuves aizgūtnēm raud. Keivs viņu saņem aiz rokas un ved tuvāk skatītājiem.

Andra Čudare: Arvien vairāk cilvēku uzkāpj uz skatuves. Keivs aicina puisi nemesties publikā.

santakra: https://twitter.com/Sildniks/status/1021128867485044737?ref_src=twsrc%5Etfw

Eduards, Reperis: Neliela daļa publikas tiek aicināta uz skatuves. Viss pēc programmas!

santakra: Daudzi vēl pirms koncerta beigām pamet festivāla teritoriju ar cerību apsteigt sastrēgumus.

Eduards, Reperis: Sāk skanēt "Stager Lee". "OK, hold on to your children," brīdina Keivs.

Eduards, Reperis: Niks Keivs atkal pamet skatuvi un iet pie klausītājiem. Izpildītāju pārsteidz tas, cik daudz publikā ir bērnu.

santakra: Mūziķis visos savos koncertos cenšas veidot pēc iespējas tuvāku saikni ar klausītājiem, kas sajūsmina pirmajās rindās stāvošos Nika Keiva fanus.

Eduards, Reperis: Bez grūstīšanās šajā koncertā neiztikt. Niks Keivs dodas tuvāk publikai.

Eduards, Reperis: Niks Keivs no publikas uz skatuvi uzaicina divus skatītājus, visdrīzāk, padarot priekš viņiem šo festivālu neaizmirstamu.

Andra Čudare: Dziesmu tekstus Keivs raksta ar rakstāmmašīnu, jo tic, ka ir pazaudējis daudz vērtīga darba, jo "sliktajās" dienās vienkārši piespiedis "delete" pogu.

santakra: Nick Cave and The Bad Seeds #positivusfestival #positivus #headliner #lastshowthisyear A post shared by ParMuziku (@parmuziku) on Jul 22, 2018 at 12:13pm PDT

Eduards, Reperis: Pie "In to my arms" notiek skaista sadziedāšanās un pārīšu mīļošanās. Speciāli priekš Latvijas tiek arī nospēlēts atsevišķs flautas solo.

Andra Čudare: Niks Keivs raksta ne tikai mūziku, bet arī filmu scenārijus un prozu. 2017. gadā Dailes teātrī Dž. Dž. Džilindžers iestudēja Keiva "Bannija Manro nāve".

santakra: Niks Keivs ir uzdevumu augstumos, bet arī saulrietam šovakar nebija ne vainas. #nofilter #sunset #sunsetlovers #salacgriva #Positivus18 #horizon #photooftheday #love #amazing A post shared by Ilze (@ilze.za) on Jul 22, 2018 at 12:11pm PDT

santakra: Niks Keivs pūlim aiz sajūsmas liek kliegt.

Eduards, Reperis: Niks Keivs jau no paša koncerta sākuma sāk flirtēt ar publiku.

Edgars Bāliņš: Piena svētku skatuvi pieskandina pašmāju projekts “Autographic”. Tā sastāvā Zelma Jēgere, kura zināma arī kā repere “Viņa” un Andis Ansons. Atmosfērisks koncerts, kurā izpildītas arī vairākas nesen iznākušās dziesmas liek domāt, ka šim projektam ir liela nākotne.

Andra Čudare: Nika Keiva koncerta pirmā dziesma ir "Jesus Alone", kas ir dziesma par sērām, vientulību un apjukumu. Tas ir veltījums viņa dēlam, kas nomira 15 gadu vecumā, nokrītot no klints.

santakra: http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-confidence-man-ballite-positivus-festivala.d?id=50235383

Eduards, Reperis: #DzirdētsFestivālā Tas tak Niks Keivs ar visu bārdu!

santakra: Uz “Piena svētki” skatuves savu uzstāšanos pamazām noslēdz grupa “Autographic”, kuras sastāvā ir Zelma Jēgere jeb repere VIŅA un Andis Ansons.

Edgars Bāliņš: Pie telšu pilsētiņas izejas iespējams pārbaudīt savas izelpas spēku un to steidz pārbaudīt daudzi šoferi. Atgādinām, ka “bet es vispār jūtos skaidrā” un “tie bija divi aliņi no rīta” nederēs kā argumenti sarunā ar ceļu policiju.

santakra: http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-zvaigzne-kas-bernibas-vasaras-pavadija-latvija-lauv-uz-positivus-galvenas-skatuves.d?id=50235361

santakra: Šovakar saulriets gaidāms tieši pulksten 22 jeb laikā, kad uz “Main stage” skatuves uzstāsies tik ilgi gaidītais Niks Keivs.

santakra: Ja tev šķiet, ka šai ballītei pietrūkst kāda odziņa, dodies uz “Party with Cherry” skatuvi, kur vēl aizvien deju ritmus iegriež DJ “NWorks”.

Eduards, Reperis: Juris Kaukulis un Jauno Jāņu orķestris griež jestru balli uz "Other stage". Viena no pēdējām iespējām izkustēties!

santakra: Ja, atgriežoties telšu pilsētiņā, konstatē, ka esi palicis bez pajumtes, iespējams, ka tai ir pieaugušas kājas.

Eduards, Reperis: Grupa "Sūdi" aicina mainīt festivāla "Positivus" nosaukumu. Vai vari uzminēt uz kādu?

santakra: Līdz pulksten 22 pie “Other stage” skatuves esošos festivāla apmeklētājus priecēs rokgrupas Dzelzs Vilks līderis Juris Kaukulis un folkmūzikas apvienība Jauno Jāņu orķestris. Grupas repertuārā netrūkst kaismīgi, enerģijas pilni un latviski stāsti ar dainu vārdiem un oriģinālu mūziku, kā arī rokmūzikas nevaldāmais šarms.

Andra Čudare: Lai labāk saredzētu Niku Keivu, vēl vari pagūt dizaina tirdziņā iegādāties apavus, kas tevi pacels vismaz 12 centimetrus virs zemes.

Eduards, Reperis: "Latvieti visvieglāk izmantot, kad viņam ir grūti," grupa "Sūdi".

Eduards, Reperis: "Sūdi" runā par politiku bez cenzūras. Vēl vari paspēt! “Latvieti, tu neļauj sevi izmantot!"

santakra: Dziedātājs Lauv uzstāšanās laikā klausītājiem atklāja, ka viņš bērnībā ne vienu vien vasaru ir pavadījis pie Baltijas jūras krastiem, ēdot saldējumu.

Eduards, Reperis: Grupa "Sūdi" Dabas skatuvē pulcē kuplu publiku un paziņo, ka Latvijai nav prezidenta.

Andra Čudare: Mūzikas žurnālists un gurmāns Uldis Rudaks uzskata, ka Niks Keivs jāiemūžina tikai un vienīgi ar melnbaltu filmiņu. Viņš koncertam ir gatavs.

santakra: “Līdzās kvalitatīvajam muzikālajam sniegumam Niks Keivs apliecina, ka koncerts ir viņa valstība, kurā viņam pieder vara darīt teju jebko, piemēram, dziedot piedevas, uzvest palielu klausītāju bariņu uz skatuves un, kā savu Keiva pieredzi nesen aprakstīja Henriks Eliass Zēgners, “diriģēt visu pasauli.” Recenzijā par Nika Keiva un “The Bad Seeds” koncertu Amsterdamā “Delfi Kultūra” raksta muzikologs Dāvis Eņģelis http://www.delfi.lv/kultura/news/music/liturgija-uzticigai-draudzei-nika-keiva-un-the-bad-seeds-koncerts-amsterdama.d?id=49375107

Andra Čudare: Ja esi pie "Piena svētki" skatuves, vērts rūpīgi ieklausīties vārdos. Šobrīd skan dziesma "Aiz naida" no albuma "Mitoloģijas", vārdu autors ir dzejnieks Kārlis Vērdiņš, kurš teicis, ka dzejolis tapis, domājot par emocijām, kas pārņem pēc tam, kad beidzas mīlestība.

Eduards, Reperis: Lauv saknes ir meklējamas Latvijā. Viņa mamma un vecvecāki nāk no mūsu dzimtenes.

santakra: Uz “Arts and nature stage” skatuves savu koncertu jau uzsākusi grupa “Sūdi”. Sūdi bus. #positivus A post shared by @ birjukov on Jul 22, 2018 at 10:15am PDT

santakra: Pirms koncerta obligāti atkārtot! http://www.delfi.lv/kultura/news/music/isais-kurss-nika-keiva-dailrade-10-dziesmas-kas-jazina-ikvienam.d?id=50166443

Andra Čudare: Lai gan grupa "Sigma" tika dibināta vairāk nekā pirms 10 gadiem, debijas albums "Sazaroto taku dārzs" dzima tikai 2015. gadā. Daudzās dziesmās kā teksti izmantota laikmetīgā dzeja, kur tā sastop indie popa dziļās saknes un pieskaras psihodēliskam rokam. Šobrīd uz "Piena svētki" skatuves.

santakra: http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-positivus-tresas-dienas-vakara-peldes-un-romantika-kapas.d?id=50235157

Eduards, Reperis: Lauv ir pielicis pirkstu vairāku grāvēju tapšanā, piemēram, Demi Lovato "No promises" un Charli XCX "Boys". Šobrīd viņa dziesma "I Like Me Better" Spotify sasniegusi 500 miljonus klausījumu.

Eduards, Reperis: "Labvakar, "Positivus"! " Lauv kāpj uz galvenās festivāla skatuves.

Andra Čudare: Uz galvenās skatuves – Lauv. Skatuves vārdu viņš aizguvis no latviešu valodas vārda "lauva", jo viņa vecvecāki un mamma ir latvieši. Izrādās, ka Lauv bērnībā vasaras pavadījis pie vectēva Jūrmalā. Tāpēc noteikti varam gaidīt kādu sveicienu latviski.

Andra Čudare: "Confidence Man" bundzinieks un DJ atvadās ar "tverkošanu", augstiem spērieniem un "tārpiņa" kustību uz skatuves grīdas.

Andra Čudare: Uz "Other stage" vārdiem neaprakstāmas dejas - kūleņi, pliķēšana pa dibenu, "robotiņš", lēkāšana, vārtīšanās grīdu, atkailināts torss. Tas jāredz savām acīm!

santakra: Ja neredzēji “Comedy Latvia” uzstāšanos “Positivus” festivālā, tad video versijā to pilnā apjomā ir iespējams redzēt “Delfi TV”. Brīdinām – necenzēta leksika! http://www.delfi.lv/video/zinas/izklaide-un-kultura/comedy-latvia-sovs-festivala-positivus.d?id=50234973

santakra: https://twitter.com/Valsts_policija/status/1021061693932261376?ref_src=twsrc%5Etfw

Andra Čudare: Fotogrāfi gan jau ir sajūsmā, jo uz skatuves zib izaicinoši deju soļi "Confidence Man" izpildījumā. Drīz foto galerijā varēsi redzēt, kā grupa uzkarsēja publiku. Tikmēr skan dziesma "Boyfriend", ko iedvesmoja uzrakstīt Bridžitas Bordo 1968. gada dziesma "Contact".

Andra Čudare: Grupas pārstāve Janet Planet dziesmu rakstīšanu raksturo kā "Mēs piedzeramies un darām muļķības".

Edgars Bāliņš: Kā ierasts, dueta “Čipsis un Dullais” koncertu noslēdz dziesma "Asaras", skatītāji dzied līdzi. Dziesma tapusi mašīnā, traucoties uz Kuldīgu, kur Čipsim sarunāta haltūra. Tur savējiem džekiem nospēlēta nupat radītā dziesma, kas nu iesēdusies cilvēku sirdīs un romantiskais roka duets ir tapis.

Andra Čudare: Ar 10 minūšu kavēšanos sākas koncerts uz "Other stage". Grupas "Confidence Man" pārstāvji ir pieņēmuši visai neparastus pseidonīmus - Janet Planet, Sugar Bones, Clarence McGuffie and Reggie Goodchild. Viņi uzskata, ka deju mūzikā pietrūkst pozitīva nūģīguma un tieši to arī mēģina paust. Kā tas izpaužas, jāspriež koncerta apmeklētājiem.

Nora Rieksta: “Positivus” šobrīd ir viens no nozīmīgākajiem kultūras un izklaides pasākumiem Baltijā. Vai ir kāds, kurš atceras, kāds bija festivāla pirmais gads? http://www.delfi.lv/news/positivus-10x10/positivus-10x10-ka-darza-svetki-kluva-par-prestizako-festivalu-baltija.d?id=47511941

Nora Rieksta: https://twitter.com/JanisPolis/status/1021061587090722816?ref_src=twsrc%5Etfw

santakra: Lai deju dievi stāv klāt, jo jau pēc piecām minūtēm uz “Other stage” skatuves uzstāsies grupa no Austrālijas – “Confidence Man”, kas sola uzrīkot kārtīgu ballīti. https://twitter.com/confidencemanTM/status/1021036073261072384?ref_src=twsrc%5Etfw

Edgars Bāliņš: Duets šo festivālu nosauc par dzīves krustcelēm trīs dienu garumà. Kam ļauties, kam atdoties, ko baudīt.....

Edgars Bāliņš: Viena ģitāra, viens sintezators - ar to pietiek, lai Čipsis un Dullais sapulcētu prāvu skatītāju bariņu. Puiši dziesmas sacer no tā saucamo "balto taustiņu akordiem", lai skanējums būtu vienkāršs un patiess.

santakra: Jau pēc piecām minūtēm uz “Piena svētki” skatuves uzstāsies pašmāju grupu “Ezeri”. Paši mūziķi atzīst, ka jau grupas rašanās laikā tā tika definēta kā mūžīgi mainīgs projekts, kura mūzika neseko nekāda veida formulām – katrs skaņdarbs ir atšķirīgs gan formā, gan harmonijā.

Edgars Bāliņš: Leģendārā dueta “Čipsis un Dullais” koncertam īpaši sarotājusies arī daļa no delfi.lv teksta tiešraides komandas.

santakra: Lai nekaitinātu Andri un citus festivāla apmeklētājus, lūgums izvēlēties smēķēšanai atbilstošu vietu. Man besī cilvēki. Nu ne jau visi, bet tie, kas koncertā cilvēku pūlī kurī. #positivus2018— Andris Taurins (@AndrisTaurins) July 22, 2018

santakra: Kaut dažas no atrastajām mantām jau ir atdotas īpašniekiem, citas savus saimniekus vēl žēli gaida atrasto mantu teltī. Valsts policija atgādina, ka tur vēl aizvien atrodas dokumenti, maki, telefoni un citas pazaudētās lietas.

Eduards, Reperis: "Katrā no mums dzīvo barbari," dzied Satellites LV. Jauna dziesma no topošā neizdoto dziesmu albuma.

Nora Rieksta: http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-svetdienas-koncerti-uz-positivus-skatuvem.d?id=50235013

Eduards, Reperis: Satellites LV uz "Other stage". Pirmā un vienīgā grupa, kas "Positivus" festivālā uz skatuves sadauzīja ģitāru. Vai šogad tas tiks atkārtots?

Andra Čudare: Izglāb draugu - neļauj aizmigt saulē! Glābēji stāsta, ka saule šodien ir īpaši nešpetna un var iekost tā, ka miesa sūrstēs vēl ilgi pēc festivāla.

santakra: Ja rīta smiekla devai nepietika ar Comedy Estonia un Comedy Latvia jokiem, tad dodies uz “LG Electronics cinema tent”, kur jau pēc mazāk kā piecām minūtēm uz lielā ekrāna rādīs 2016. gada komēdiju “The Young Offenders”.

santakra: “Other stage” skatuvi jau pāris minūtes ieskandina vairāku Mūzikas ierakstu gada balvu ieguvēji Satellites LV. https://twitter.com/SatellitesLV/status/1021029635004534784?ref_src=twsrc%5Etfw

santakra: Šīs dienas “Positivus” repertuārs pūkainīšos rada nožēlu, ka viņi, diemžēl, festivāla teritorijā netiek ielaisti. #mauvsnickcave #nickcaveandthebadseeds #nickcave #pozityvus #positivus #positivus2018 #familywon #maumeneeedelle A post shared by Arto Moisala (@arto_moisala) on Jul 22, 2018 at 4:23am PDT

Edgars Bāliņš: Arī ‘Supernovā’ uzmirdzējusī čelliste ‘MADARA’ vēro savu aroda brāļu uzstāšanos un neslēpj cerību arī pati kādreiz priecēt ‘Positivus’ apmeklētājus ar koncertu.

santakra: Kāds “Positivus” apmeklētājs atzīst - saule ir tā uzkarsējusi asfaltu, ka svelme ir jūtama pat caur kurpju zolēm. Tāpēc necepini kājas un labāk dejo līdzi mūzikas ritmiem!

Andra Čudare: Vācu rokgrupa "Rammstein" šoziem savā Facebook lapā ir dalījusies ar "DaGamba" kompozīciju, kurā viņi apvienojuši "Du Riechst So Gut" (latviski tas būtu "Tu smaržo tik labi!") ar Bēthnovena 5. simfoniju. "Rammstein" komentārā izteica komplimentu: "Jūs spēlējat tik labi!" Tieši šobrīd to arī dzirdam.

santakra: Ja vēlies izbaudīt mierīgu atmosfēru, dodies uz “Art and Nature Stage” skatuvi, kur šobrīd uzstājas emocionālās mūzikas žanra pārstāvji, grupa “Himnas”.

Andra Čudare: Roks un popmūzika "DaGamba" mūzikā sastop arī klasisko mūziku, ko tūlīt dzirdēsim uz "Main stage". Ēnas puse jau pilna skatītāju, bet droši nāciet pie skatuves, vietas te ir daudz.

santakra: Mazākie festivāla apmeklētāji var asināt prātu Kids island, kur šobrīd norisinās “Brain games with Ozzy”.

Eduards, Reperis: Nastavševs uz skatuves demonstrē, iespējams, labākos deju soļus šajā festivālā.

Eduards, Reperis: Trešajā festivāla dienā var arī uzdejot lēnās dejas ar Vladislavu Nastavševu un grupu "Ezeri". Skan Mihaila Kuzmina dzeja.

Andra Čudare: Novēlam izturību DJ Nworks, kurš visu dienu bliež diseni uz "Party with cherry" skatuves.

santakra: Šis pierāda - “Positivus” visnotaļ ir viens no svarīgākajiem vasaras notikumiem Latvijā. https://twitter.com/TheDataRobot/status/1020700022353158144?ref_src=twsrc%5Etfw

santakra: Paziņojam, ka festivālā uz vietas pieejamajā programmā ir kļūda - grupa Dagamba uz “Main stage” uzstāsies stundu ātrāk jeb pulksten 17 nevis 18.

santakra: Šobrīd uz Piena skatuves var dzirdēt grupu PRAGA II. Starp citu, viens no grupas dalībniekiem ir “Carnival Youth” bijušais basģitārists Aleksis Luriņš.

Eduards, Reperis: Danielam no "Comedy Latvia" bija viena no spilgtākajām debijām šajā festivālā.

Nora Rieksta: “Positivus” viesi “The Barr Brothers” pēc koncerta sestdienā uzkavējušies festivālā un izbaudījuši arī naksnīgo pludmali A far out weekend #positivusfestival in Latvia. A post shared by The Barr Brothers (@thebarrbrothers) on Jul 21, 2018 at 6:13pm PDT

Andra Čudare: Glābēji izstāstīja, ka pēc "The Prodigy" koncerta prāvs bariņš sakarsušu fanu meties ūdenī. Pie veldzes gan viņi netika, jo pēc tumsas iestāšanās ūdenī doties nedrīkst. Daudzi ir sagriezuši pēdas un sasituši pirkstus pret akmeņiem, tāpēc labāk aizmirstiet par strauju ieskriešanu jūrā.

Nora Rieksta: No kebabiem, picām un burgeriem līdz pat izsmalcinātām jūras veltēm var dabūt “Positivus” festivāla ēdināšanas zonās. Izbaudiet svētdienu! Nekad nebiju domājusi, ka man varētu garšot... bet, ak, cik gardas.. 😋🤤😍 #nomnom #austeres #positivus #positivus2018 #oysters #gardigan A post shared by Liene Tamane Zaharāne (@lienetz) on Jul 22, 2018 at 5:11am PDT

Andra Čudare: #DzirdētsFestivālā "Vēl biežāk nekā puķu kroņus, festivālā redzu reperi ansi".

Nora Rieksta: Devāmies nelielā apgaitā pa Salacgrīvu. Festivāla gars jūtams arī pilsētā – pagalmos uzceltas teltis, ievērojami audzis pieprasījums pēc ātrajām uzkodām degvielas uzpildes stacijā, daudzi veldzi meklē arī Salacā. Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas datiem šobrīd ūdens temperatūra Vidzemes upēs, tai skaitā Salacā, ir 17-24°C.

Nora Rieksta: “The Prodigy” sestdienas koncerts ir atstājis dziļu un paliekošu iespaidu. Izteiksmīgas bildes no koncerta skaties fotogalerijā! http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-prodigy-uguno-positivus-festivala.d?id=50234259

Andra Čudare: Latvijā "Frankie The Animal" jau ir pazīstami - viņi uzstājās Positivus festivālā 2014. gadā, kā arī iesildīja "The Sound Poets" koncertā Siguldas pilsdrupās tajā pašā gadā.

Andra Čudare: "Kā sitiens pa ģīmi" - tā "Frankie The Animal" raksturo savu mūziku. Apvienība nāk no Tallinas un varētu patikt Džeka Vaita un Džefa Baklija faniem. Klausītāji pie "Other stage" slēpjas ēnā un pārsvarā dzirdamas čalas igauniski.

Nora Rieksta: Kā zināms, festivālos ir mazliet cits laika ritējums. Ja pulksten 15.00 tev saka labrīt – tad tas ir normāli. Var teikt – šobrīd diena tikai sākusies.

santakra: Tikmēr auto stāvvietā kāds ir atradis lielisku vietu, kur nosnausties un atgūt spēkus. https://twitter.com/UgisB/status/1020965095290130432?ref_src=twsrc%5Etfw

santakra: Kurš zina, varbūt arī tu šodien ceļā uz “Positivus” atradīsi savu īsto un vienīgo. https://twitter.com/mrsupersonic/status/1020744467207401475?ref_src=twsrc%5Etfw

Eduards, Reperis: Pie Dabas skatuves ir sapulcējies krietns bariņš cilvēku. Klausās igauņu komiķa jokos un, iespējams, gaida "Comedy Latvia".

Andra Čudare: Pie "Other stage" kāds uz soliņa aizmirsis picas šķēli. Tagad tā meklē ja ne mājas, tad vismaz ēdāju.

santakra: Policija atgādina ievērot likumu. http://www.delfi.lv/news/national/criminal/festivala-positivus-piekerti-divi-iespejams-narkotikas-lietojusi-cilveki.d?id=50234523

santakra: Atgādinām, ka pēc nozaudētajām lietām jādodas uz atrasto manu telti, kas atrodas uz galvenās ielas. https://twitter.com/Valsts_policija/status/1020944790945517568?ref_src=twsrc%5Etfw.

santakra: “Meteo” brīdina,ka šodien gaisa temperatūra var paaugstināties līdz +27 … +30 grādiem pēc celsija. Mediķi iesaka dzert daudz ūdens un nēsāt galvas segas.

santakra: Labdien! Sākam trešās dienas teksta tiešraidi no mūzikas festivāla “Positivus”.