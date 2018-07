Džeza mūzikas festivāls " Saulkrasti Jazz Festival " šogad norisināsies jau 21. reizi, un tā pirmais koncerts laukumā pie "Origo" notiks pirms festivāla sākuma – šo ceturtdien, 12. jūlijā, pulksten 17,00. Tajā uzstāsies pašmāju mūziķi – Viļņa Kundrāta kvartets un Rīgas Doma kora skolas 1. kursa combo. Savukārt jau nākamajā nedēļā – 19. jūlijā pulksten 17.00 notiks otrais koncerts, kurā festivālu pārstāvēs mākslinieki no Latvijas un Francijas – grupa "Syncope" un "Martin Joey Dine "New Wave" Quartet".

Pirmo reizi "Saulkrasti Jazz Festival" norisinājās 1997. gadā un tajā līdz šim piedalījušies simtiem džeza mūziķu no visas pasaules. Šogad festivāls Saulkrastos notiks no 16. līdz 21. jūlijam. Koncertus sniegs mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Austrijas, Igaunijas, Francijas, Izraēlas, Ungārijas un Armēnijas, bet festivāla galvenais viesis būs jazz-rock mūzikas apvienība "Laboratorium" no Polijas. Arī šogad festivāla programmas ietvaros paralēli koncertiem nedēļas garumā notiks sitaminstrumentu, vokāla, taustiņinstrumentu, basa, ģitāras un pūšaminstrumentu meistarklases. Tās ik gadu vada starptautiski atzīti džeza mūzikas mākslinieki un pasniedzēji no visas pasaules. Šajā gadā meistarklašu pasniedzēju komanda ir no Ungārijas.

12. jūlijā no pulksten 17.00 līdz 19.00 uzstāsies Viļņa Kundrāta kvartets un Rīgas Doma kora skolas 1. kursa audzēkņu combo. Viļņa Kundrāta kvartets izpildīs džeza klasikas un Latīņamerikas džeza mūzikas skaņdarbus. Kvarteta sastāvā piedalās Vilnis Kundrāts (tenorsaksofons), Artūrs Kutepovs (ģitāra), Zigmunds Žukovskis (bass) un Sigvards Dižais (sitaminstrumenti). Programmā iekļauti D. Elingtona, Dž. Geršvina, Č. Pārkera un citu autoru darbi, kā arī tiks atskaņotas dažas V. Kundrāta oriģinālkompozīcijas no kvarteta jaunā CD "Anthropology". Savukārt Rīgas Doma kora skolas 1. kursa audzēkņu combo koncerta otrajā daļā izpildīs džeza un fanka stila mūziku. Mūziķu sastāvā piedalās jaunie talanti Elīza Evalde (vokāls, saksofons), Megija Kuzmina (vokāls), Signe Streipa (klavieres), Miks Jukumsons-Jukumnieks (trompete), Kristens Kupčs (ģitāra), Mārcis Briška (bungas), Konstantīns Zakirovs (bass). Apvienība kopā spēlē jau gandrīz gadu un šajā gadā konkursā "Ventspils Groove" guvuši 2. vietu sava vecuma kategorijā, snieguši koncertu arī festivālā "Bold Sound" Bolderājā un piedalījušies starptautiskā džeza mūzikas festivālā Tallinā – "Vision Jazz Festival".

19. jūlijā no pulksten 17.00 līdz 19.00 koncertā piedalīsies "Martin Joey Dine "New Wave" Quartet" no Francijas un grupa "Syncope" no Latvijas. Martin Joye Dine ir džeza pianists, komponists un aranžētājs, un kvarteta sastāvu veido Léa Ciechelski (flauta, vokāls), Pierre Balda (kontrabass), Roope Kantonen (bungas) un Martin Joey Dine (taustiņinstrumenti). Savukārt grupa "Syncope" pārstāv žanru, kurā apvienota džeza, roka un pasaules mūzika. Grupas sastāvā ir mūziķi Mareks Logins, Pēteris Liepiņš un Āris Ozols. Grupa komponē un aranžē oriģinālmūziku, līdztekus veidojot pasaulē zināmu skaņdarbu un tautasdziesmu apdares. 2017. gada rudenī "Syncope" izdevuši savu debijas albumu "Focus", kura ierakstā līdz ar pamatsastāvu piedalījušies tādi mūziķi kā Alise Kante, Deniss Paškevičs un citi.

Sīkāka informācija par "Saulkrasti Jazz Festival 2018" koncertprogrammu un meistarklasēm pieejama festivāla mājaslapā www.saulkrastijazz.lv.