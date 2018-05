Piektdien, 1. jūnijā, pulksten 10.00 atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē norisināsies 37. Starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkursa pēdējā brīža atlases kārta, portālu "Delfi" informē konkursa rīkotāji.

Tajā konkursam kvalificēties mēģinās vēl 30 jaunie operdziedātāji no 14 valstīm – Dienvidkorejas, Gruzijas, Krievijas, ASV, Ukrainas, Turcijas, Kanādas, Armēnijas, Polijas, Lietuvas, Dienvidāfrikas, Ķīnas, Ungārijas un Latvijas, kuru pēdējā brīža atlasē pārstāvēs visvairāk dalībnieku – deviņi jaunie operdziedātāji: Daniela Lūsis-Grīnberga, Maksis Krilovs, Mihails Čuļpajevs, Laima Krīgere, Edgars Ošleja, Laura Lazda, Kalvis Kalniņš, Rihards Millers un Artjoms Safronovs.

Savukārt jau no 3. jūnija Latvijā sāks ierasties vairāk nekā 150 konkursam iepriekš kvalificējušies jaunie operdziedātāji no 54 pasaules valstīm. Viņi no 5. līdz 10. jūnijam piedalīsies 37. Belvederes jauno operdziedātāju konkursā Dzintaru koncertzālē. Kā iepriekš minēts, Baltijas reģionālā atlases kārtā, kas 5. aprīlī norisinājās Dzintaru koncertzālē, dalībai konkursā kvalificējās divas Latviešu jaunās operdziedātājas – Laima Lediņa un Līga Gita Zīriņa un lietuviešu baritons Stepons Zonis (Steponas Zonys).

5. un 6. jūnijā no pulksten 10.00 līdz 18.00 vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē norisināsies 37. Starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkursa pirmā atlases kārta. Bet 7. un 8. jūnijā – otrā atlases kārta jeb pusfināls.

Jaunos dziedātājus konkursā vērtēs īpaša žūrija, kuras sastāvā būs prestižāko pasaules opernamu direktori no Ņujorkas Metropolitēna, Berlīnes, Drēzdenes, Diseldorfas, Madrides, Hamburgas, Maskavas Lielā teātra, Londonas Karaliskā Koventgārdena, Keiptaunas, Hjūstonas un citiem opernamiem. Latviju konkursa žūrijā pārstāvēs Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš.

Skatītāji konkursa atlases kārtas varēs apmeklēt bez maksas ar ieejas kartēm, ko iespējams saņemt "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.

10. jūnijā pulksten 19.00 Dzintaru koncertzālē norisināsies Belvederes jauno operdziedātāju konkursa fināls, kurā kopā ar festivāla orķestri diriģenta Ilmāra Lapiņa vadībā uzstāsies 15 izcilākie konkursa dalībnieki, sniedzot iespēju koncerta apmeklētājiem dzirdēt perspektīvākos jaunos operas talantus, kuri jau pēc pavisam neilga brīža uzstāsies uz prestižāko opernamu skatuvēm Londonā, Ņujorkā, Parīzē, Milānā, Berlīnē, Vīnē un citur. Koncerta laikā tiks noskaidroti arī Belvederes konkursa uzvarētāji, kam sekos apbalvošanas ceremonija koncerta beigās.

Biļetes uz konkursa fināla koncertu vēl ir pieejamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.

Pasaulē prestižākais Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkurss ir izšķirošs notikums jauno dziedātāju karjerā visā pasaulē, jo, piedaloties konkursā, viņi iegūst ne tikai naudas balvas, bet arī pastāvīgus sadarbības piedāvājumus. Iepriekšējo dalībnieku un laureātu vidū ir tādas operzvaigznes kā Elīna Garanča, Andžela Georgiū (Angela Gheorghiu), Marina Meščerjakova (Marina Mescheriakova), Ildiko Raimondi (Ildikó Raimondi), Irina Samoilova (Irina Samoilova), Staņislavs Švecs (Stanislav Schwez) un citi.

Vīnes kameroperas dibinātāja un ilggadējā vadītāja Hansa Gabora (1924–1994) vārdā nosauktais Belvederes jauno vokālistu konkurss pirmoreiz norisinājās 1982. gadā Vīnē, pulcējot talantīgākos un perspektīvākos jaunos dziedātājus. Vīnes kameroperas dibinātājs un ilggadējs vadītājs Hanss Gabors jau no karjeras pirmsākumiem iesaistījās jaunu talantīgu dziedātāju atklāšanā un popularizēšanā, un tieši viņš savulaik ierosināja rīkot konkursu jeb "jauno vokālistu biržu" bez stingri akadēmiskas ievirzes, kurā dziedātāju talantu un briedumu vērtētu nevis akadēmiskie vokālie pedagogi, bet operu un festivālu vadītāji, mūzikas popularizētāji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, proti, tie, kuri ir atbildīgi par jauno dziedātāju atlasi. Konkurss strauji iemantoja atzinību gan no dalībnieku, gan žūrijas puses. Palielinoties interesei un konkursa dalībnieku skaitam, kopš 1992. gada dažādās pasaules pilsētās tiek organizētas reģionālās konkursa atlases kārtas, kas šogad notiks 68 pasaules pilsētās.

Līdz 2013. gadam Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes vokālistu konkursa fināls norisinājās Vīnē, bet tagad notiek pasaules slavenākajos opernamos. 2013. gadā konkursa fināls norisinājās Amsterdamā, 2014. gadā – Diseldorfā, 2015. gadā – vēlreiz Amsterdamā, 2016. gadā – Keiptaunā, 2017. gadā – Maskavā, bet 2018. gadā konkurss pirmo reizi norisināsies Latvijā, Dzintaru koncertzālē, un tā ir pirmā reize ne tikai Baltijā, bet arī visā Ziemeļeiropā.

Kopš 2005. gada Hansa Gabora Belvederes operas solistu konkursa Baltijas reģionālā atlases kārta norisinās Jūrmalā.

Neseno konkursa uzvarētāju vidū ir itāļu tenors Antonio Poli (Antonio Poli), kurš debitēja Zalcburgas festivālā, uzstājoties kopā ar Annu Ņetrebko (Anna Netrebko) un Pjotru Bečalu (Piotr Beczala). 2011. gadā Starptautiskā Hansa Gabora Belvederes vokālistu konkursa pirmās vietas laureāte soprāns Reičela Vilisa-Serensena (Rachel Willis-Sørensen) 2012. gadā sekmīgi debitēja Karaliskajā Koventgārdena operā. 2009. gada visu galveno balvu ieguvēja Pretija Jende (Pretty Yende) ir uzsākusi starptautisku karjeru pasaules slavenākajos opernamos, savukārt pagājušā gada uzvarētāja Aigula Ahmetšina (Aigul Akhmetshina) jau ir paguvusi uzstāties Žorža Bizē Karmenas lomā, ar savu priekšnesumu apburot operas cienītājus Londonas Karaliskajā Koventgārdena operā, kur šobrīd viņa ir Jetes Pārkeres Jauno mākslinieku programmas dalībniece.

Šogad Ahmetšina debitēs Karintijas Vasaras mūzikas festivālā, Austrijā. Citi konkursa "brīnumbērni" ir Lize Deividsena (Lise Davidsen), viena no 2015. gada laureātēm, kura kopš šīs uzvaras ir dziedājusi titullomas tādās pasaulē atzītās vietās kā Ņujorkas Metropolitēna, Londonas Karaliskais Koventgārdena opernams, Baireitas festivāls, Bavārijas Valsts opera, Cīrihes opera, Berlīnes Valsts opera un Vīnes Valsts opera, kā arī Glaindbornas Operas festivāls un Veksfordas Operas festivāls.

Jau ziņots, ka konkurss Latvijā notiek no 1. līdz 10. jūnijam.