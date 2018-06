No 16. līdz 21. jūlijam Saulkrastos norisināsies 21. džeza mūzikas festivāls " Saulkrasti Jazz Festival ", kurā uzstāsies izcili džeza mūzikas mākslinieki no Baltijas, Eiropas un Āzijas, bet festivāla galvenais viesis šogad ir vadošā jazz-rock mūzikas apvienība "Laboratorium", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Līdzās jau iepriekšminētajam festivāla galvenajam viesim grupai "Laboratorium" sešus vakarus pēc kārtas uz "Saulkrasti Jazz Festival" skatuves muzicēs tādi mākslinieki kā Ehuds Etuns (Ehud Ettun) ar trio no Izraēlas, improvizācijas princese Linda Kantere (Linda Kanter) no Igaunijas, brīnišķīgās balss īpašniece no Latvijas Vineta Elksne uzstāsies kopā ar "Mirage Jazz Orchestra" un klausītājiem piedāvās Baltijas un Somu tautas dziesmas džeza manierē.

Tāpat festivālā uzstāsies mākslinieki no Eiropas un Āzijas – klarnetistu kvartets "Woody Black 4" (Austrija), Miki Birta & Friends (Ungārija), Armēnijas džeza mūzikas pamatlicēji – Armēnijas valsts džeza orķestris, ugunīgā funk mūzikas grupa "Gin Gas" no Lietuvas, kā arī pašmāju labākie džeza mūzikas mākslinieki – grupa "Jazzatomy", "Atom", kuras solists ir ģitārists no Panamas, un Ata Andersona vadītais projekts "Organic City". Savukārt ar dažādiem pārsteigumiem un speciālajiem viesiem džeza mūziķu kolektīvs "Modal Jazz Ensemble" svinēs tā dalībnieka Borisa Banniha apaļo jubileju.

"Saulkrasti Jazz Festival" ietvaros nedēļas garumā tiek piedāvātas arī sitaminstrumentu, vokāla, taustiņinstrumentu, basa, ģitāras un pūšaminstrumentu meistarklases, kuras vada starptautiski atzīti džeza mūzikas mākslinieki un pasniedzēji no visas pasaules. Šogad meistarklašu pedagogu komanda ir no Ungārijas.

"Festivāla "Saulkrasti Jazz" kvalitātes zīmols ir jaunrade, izglītošanās iespējas, pasākuma norises kvalitāte, augsts izpildītāju līmenis un 20 gadu vēsture! Vēlos uzsvērt, ka jau trešo gadu, ar saviem oriģināldarbiem festivāla pirmajā koncertā uzstājas Baltijas valstu mūzikas akadēmiju studenti. Manuprāt – viens no interesantākajiem festivāla koncertiem! Noteikti iesaku, jo tieši šeit jaunrade satiekas ar augstu izpildījuma līmeni! Saulkrastos mēs svinam džeza mūzikas kultūru Latvijā! Aicinām ikvienu, kam sirdij tuvs džezs, svinēt šos svētkus kopā ar mums!" pauž festivāla "Saulkrasti Jazz" direktors Raimonds Kalniņš.

Sīkāka informācija par "Saulkrasti Jazz Festival 2018" koncertprogrammu un meistarklasēm ir pieejama festivāla mājaslapā www.saulkrastijazz.lv.