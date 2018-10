Ar stāvovācijām izskanējuši Nelsona un Leipcigas 'Gewandhaus' orķestra koncerti Latvijā

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 13. un 14. oktobrī Latvijas Nacionālajā operā ar publikas sajūsmu un stāvovācijām izskanējuši latviešu diriģenta Andra Nelsona un Leipcigas "Gewandhaus" orķestra koncerti.

Nelsons un Leipcigas "Gewandhausorchester" Latvijā uzstājās ar divām atšķirīgām koncertprogrammām, kurās orķestrim pievienojās gan pasaulslavenais soprāns Kristīna Opolais, gan arī viens no mūsdienu ievērojamākajiem trompetes virtuoziem Hokans Harderbergs.

13. oktobrī Opolais klausītājus priecēja ar dziedājumiem no Pētera Čaikovska operām "Jevgeņijs Oņegins" un "Pīķa dāma". Abi patlaban ir viens ievērojamākajiem Latvijas muzikālais tandēmiem, kas uzstājas pasaules opernamos un koncertzālēs.

Šā koncerta programmā bija iekļauts arī Andra Dzenīša veltījums Latvijas simtgadei – jaundarbs "Māra", kas komponēts pēc Bostonas simfoniskā orķestra un Leipcigas "Gewandhausorchester" pasūtījuma, un Gustava Mālera Pirmā simfonija. Šī programma 16. oktobrī izskanēja arī Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars".

Foto: Publicitātes foto

Savukārt 14. oktobrī Harderbergers kopā ar "Gewandhausorchester" atskaņoja vācu avangardista Brenda Aloiza Cimmermana trompetes koncertu "Nobody Knows de Trouble I See". Ar Nelsonu trompetes virtuozs veiksmīgi sadarbojas jau kopš viņa diriģenta karjeras sākuma un viņiem ir izveidojušās savstarpējas cieņas pilnas profesionālās attiecības. Diriģentu aizrauj Hardenbergera plašais skatījums uz mūziku, savukārt Hardenbergers novērtē Nelsona izpratni viņa nemitīgai vēlmei koncertos atrast piemērotu mūziku tieši trompetei. Šā koncerta otrajā daļā skanēja Gustava Mālera "Piektā simfonija".

Foto: Publicitātes attēls

"Sajūsminātie skatītāji veltīja ilgstošas stāvovācijas izcilajam Latvijas diriģentam un vienam no pasaulē labākajiem simfoniskajiem orķestriem. Šajos emociju piesātinātajos svētkos bija viss, ko vien var vēlēties: spožas Latvijas mūzikas zvaigznes, virtuozi mūziķi un izcili skaņdarbi. Klausītāji to arī novērtēja, veltot skatuves māksliniekiem vētrainas ovācijas. Manuprāt, iespēja redzēt mūsu izcilākos mūziķus uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves ir brīnišķīga dāvana Latvijas lielajā jubilejas gadā," pauda Rīgas koncertu rīkotājs Andrejs Žagars.

Jau ziņots, ka Nelsons "Gewandhaus" orķestra mākslinieciskā vadītāja amatā stājās 22. februārī, šogad koncerti sniegti Leipcigā, Londonā, Stokholmā, Maskavā, Sanktpēterburgā, Helsinkos, kā arī Rīgā.

Andra Nelsona un "Gewandhaus" orķestra koncertus organizēja "Andreja Žagara kultūras atbalsta un attīstības fonds" sadarbībā ar "Baltic Musical Seasons", "Latvija 100", "Dzimuši Latvijā". Šie koncerti iekļauti Latvijas valsts simtgades koncertciklā "Dzimuši Latvijā", un tie ir koncertcikla "Baltijas Muzikālās sezonas" 2018. gada sezonas noslēguma koncerti.