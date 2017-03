"Balsis" un viņu ilggadējais diriģents kora jubilejas gadā ir sagatavojuši unikālu koncertprogrammu. Pirmajā daļā kora šī brīža sastāva dziedātā pasaules komponistu mūzikas programma tiks papildināta ar Pētera Brīniņa īpaši radītiem vizuāliem un telpiskiem efektiem. Koncertā piedalīsies arī DJ Monsta.

Savukārt otrās daļas noskaņa uzticēta video māksliniecei Antai Priedītei un scenogrāfam Aigaram Ozoliņam. Šeit mīsies latviešu dzejnieku dzejas rindas slavenāko latviešu komponistu dažādos muzikālos lasījumos. Diriģēs Agita Ikauniece, Māris Kupčs un Ints Teterovskis. Koncertā piedalīsies komponists Arturs Maskats, MC Orķestris. Koncertu vadīs muzikologs Orests Silabriedis.

Kā sola koncerta rīkotāji, gaisā virmos korim raksturīgā dziedāšanas degsme un tembrālo krāsu dažādība, kas nevar atstāt vienaldzīgu. Skanēs Plakidis, Butāns, Pauls, Vasks, Gallus, Kalniņš, Ešenvalds, Norvilis, Brāmss, Kaminskis, Rusovs, Dārziņš, Sisasks, Jēkabsone, Maskats, Stabulnieks, Vaivods, Muktupāvels ar Aspazijas, Ziedoņa, Mārtuževas, Moreino, Čaka, Belševicas, Tīsdeilas, Miesnieka un Petera dzejas rindām.

Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kases un internetā.

Vēlāk jubilejas gada pavasarī kori "Balsis" jau citās programmās varēs dzirdēt Rīgā, Mariborā (Slovēnijā), Dobelē, Daugavpilī, Valkā, Vecumniekos u.c. Sīkāka informācija par koncertiem balsis.lv.

"Balsis" ir viens no izcilākajiem koriem Latvijā, pastāvīgs laureāts valsts koru skatēs, iegūstot pirmo vietu 2015. gadā. Pastāvīgi korī muzicē aptuveni 40 jaunieši no Rīgas, kā arī citām Latvijas pilsētām. Koris katru gadu sagatavo sešas līdz astoņas dažādas koncertprogrammas, apgūstot gan vietējo komponistu darbus, gan cittautu autoru mūziku. Kora repertuārs aptver mūziku no renesanses līdz mūsdienām, no a cappella dziesmām līdz lielformu darbiem ar simfonisko orķestri. Koris par būtisku repertuāra sastāvdaļu uzskata latviešu un citu valstu tautas dziesmas, kā arī Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku klasiku.