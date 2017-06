Ja pagājušā gada festivālu ieskāva "Brexit" mestā ēna, tad šogad atmosfēra festivālā bija krietni vien brīvāka, tiesa, neiztiekot bez dažādiem pārsteigumiem.

26 gadus Šīrans īsteni pieticīgā manierē uz skatuves atzina, ka ir "ļoti uztraucies, taču ļoti saviļņots". "Tie, kuri līdz šim manus šovus nav redzējuši vai arī nav dzirdējuši nevienu dziesmu, lūdzu, izliecieties, ka esat," viņš sacīja klausītājiem.

Starp svētdienas galvenajiem māksliniekiem bija arīdzan "Royal Blood", "Courteeners", "Foo Fighters", "The Jacksons", "Biffy Clyro", "Radiohead" un "The Killers". Pārsteigumu festivāla apmeklētājiem sagādāja "Radiohead", kuri atskaņoja gabalus no sava slavenākā albuma "OK Computer", priecējot fanus ar "Airbag", "Let Down", "Paranoid Android", "No Surprises" un pat "Karma Police".

Par sava veida celmlauzi festivālā kļuva popzvaigzne Keitija Perija, kura uz Piramīdas skatuves ("Pyramid Stage") uzrīkoja līdz šim nepieredzētu šovu ar horeogrāfiju, sudraba kostīmos tērptām fona dziedātājām un dejotājām, kā arī spīguļu lielgabaliem, izpildot savus populārākos hitus.

Starp māksliniekiem Glastonberijā šogad "uzstājās" arīdzan Lielbritānijas opozīcijā esošo leiboristu līderis Džeremijs Korbins. Piesakot hiphopa duetu "Run The Jewels", viņš nāca klajā ar gana politisku paziņojumu: "Es vienkārši vēlos pateikt Terēzai Mejai – gadījumā, ja viņa šajā pēcpusdienā skatās Glastonberiju, mēs jebkurā brīdī esam gatavi vēl vienām vēlēšanām."

Glastonberijas festivāls ir viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas rokfestivāliem, kurš katru gadu norisinās Lielbritānijā, piesaistot pasaules pazīstamākos mūziķus, kā arī pulcējot vairāk nekā 100 000 apmeklētājus. Pirmo reizi tas notika 1970. gadā. Šogad festivāls notika no 21. līdz 25. jūnijam.