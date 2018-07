"Shipsea" ir Jāņa Šipkēvica 2014. gadā izveidots projekts, ar ko laika gaitā Jānis ir uzstājies gan kā solomākslinieks, gan arī muzicējis kopā ar tādiem izpildītājiem kā Matīsu Čudaru, Laimu Jansoni, Ivaru Arutjunjanu, Elizabetu Lāci, Rūdolfu Macatu, Miķeli Putniņu, Latvijas Radiokori un citiem. 2016. gada vasarā "Shipsea" Durbē un Berlīnē uzstājās kopā ar "Arcade Fire" vijolnieci Sāru Noifeldi, šajā laikā radot arī vairākus jaunus skaņdarbus.

"Dzīve ir dažādu neparedzamu, neizzināmu brīnumu pilna. Jo sevišķi mūzikā - pēkšņi tālienē tu vari atrast tuvu domubiedru, kas tevi saprot un ļauj ieraudzīt iepriekš piedzīvoto skaņu pasauli pavisam savādāk. Sāra ir mans draugs un skolotājs," atzīst Šipkēvics, piebilstot, ka nevar sagaidīt 6. augustu, kad viņš atkal uzstāsies kopā ar Noifeldi.

Mūzikas kritiķi "Arcade Fire" ir atzinuši par vienu no labākajām koncertgrupām, kuru koncertos iespējams piedzīvot īsta karnevāla sajūtu. Nesamākslots indie, enerģija un pārsteigumu pārpilns koncerts – tā visbiežāk tiek vērtētas grupas uzstāšanās. Ir skaidrs, ka "Arcade Fire" sarīkos vienu no šīs vasaras skaļākajiem koncertiem.

Vienīgajā koncertā Baltijā "Arcade Fire" atskaņos gan dziesmas no jaunākā albuma "Everything Now", kuru pasaules mūzikas apskatnieki raksturo kā elektropopa un disko apvienojumu, gan hitus no iepriekšējiem albumiem. Albuma tituldziesmas "Everything Now" producents ir Tomass Bangalters (Thomas Bangalter), kas labāk zināms kā viens no franču grupas "Daft Punk" dalībniekiem.

Kā jau tas pēdējos gados ir ierasts, arī šovasar "Arcade Fire" ir vairāku pasaulē lielāko festivālu galveno mākslinieku vidū un regulāri sniedz izpārdotus koncertus milzīgās arēnās, tāpēc uzstāšanās Mežaparka Zaļajā teātrī būs īpašs notikums, ļoti intīms un neierasts piedzīvojums visiem klātesošajiem. Jau ilgstoši apvienība tiek dēvēta par vienu no pasaulē labākajām dzīvajām grupām, kura par saviem koncertiem ir saņēmusi balvas no tādiem prominentiem mūzikas medijiem kā NME un "Mojo".

Biļetes uz "Arcade Fire" koncertu Mežaparka Zaļajā teātrī iegādājamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.