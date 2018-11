'Arēnā Rīga' izskanēs Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokopera 'Lāčplēsis'

No 6. līdz 10. decembrim Rīgā norisināsies tradicionālais festivāls "Riga Symphony". Uz to šogad plāno ierasties aptuveni 300 dalībnieku, tostarp – 150 jaunieši un bērni uz Rīgu dosies no 32 pasaules valstīm, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.