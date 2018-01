"Arēnā Rīga" 30. janvārī notiks daudzu populāru mūziķu, "Ziedot.lv" un Latvijas Televīzijas kopīgi veidotais vērienīgais labdarības koncerts "Mūzika & dzīvība. Vienoti par iespēju!", kura laikā tiks vākti līdzekļi 30 onkoloģijas slimniekiem, portālu "Delfi" informē "Ziedot.lv" pārstāvji.

Savu dalību koncertā apstiprinājušas grupas "Musiqq", "The Sound Poets", "Astro'n'out", "Iļģi", "Tumsa", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Dzelzs vilks", "Putnu balle", "Colt", "Franco Franco" un Ipstens Kūns, "Satellites LV", "Flame and the Rolltones", "Laime pilnīga", "Opus Pro", dziedātāji Goran Gora, Jānis Stībelis, ansis, Aija Andrejeva, Fēlikss Ķiģelis, Viņa, Ivo Fomins, Annija Putniņa, Antra Stafecka un Miks Dukurs.

"Grupas "Pienvedēja piedzīvojumi" dalībnieki, ne brīdi nedomājot, piekrita piedalīties šajā koncertā. Šādi mēs palīdzēsim ne tikai savam kolēģim Valteram cīnīties un uzvarēt, bet ļoti ceram, ka līdzekļu pietiks arī citiem onkoloģijas pacientiem, kuriem nepieciešams atbalsts. Ārstēšanās ir ļoti dārga, tāpēc ikkatra nopirktā biļete uz šo koncertu ir ļoti svarīga. Mēs ticam, ka mūzika ir spēcīgāka par slimību!" pauž grupas dalībnieki Māris Žigats, Aldis Lunde un Pēteris Lunde.

Savukārt mūziķis Goran Gora uzsver: "Šis koncerts ir nelaimīgas apstākļu sakritības iedvesmots, bet jau sen gaidījis savu realizācijas brīdi. Brīdi, kad tiem, kuri ir atbildīgi par sabiedrības morālo, ētisko un garīgo stāju, pievērst uzmanību mūsu pašu līdzcilvēkiem, kuri nonākuši neapskaužamā situācijā. Un es ļoti ceru, ka šāds koncerts kļūs par ikgadēju tradīciju, jo palīdzēt tiem, kuri lūdz, ir katra cilvēka sirdsapziņas katarses augstākais punkts."

Grupas "Franco Franco" dalībniece Elizabete Vētra atgādina: "Skumjākais ir tas, ka šī slimība var skart jebkuru. Draugu, kolēģi, tēvu vai māsu. Un tas parasti notiek tik negaidīti. Tāpēc gan pacientus, gan visus līdzcilvēkus ir svarīgi uzrunāt atkal un atkal, lai darītu zināmu, ka viņi šajā cīņā nav un nebūs vieni. Šajā gadījumā ar liela un skaļa koncerta palīdzību mēs vēlamies aicināt cilvēkus būt stipriem kopā!"

Koncerts LTV1 ēterā tiks rādīts 30. janvārī pulksten 21.15. Koncerta laikā būs iespējams veikt ziedojumus, zvanot pa tālruni 90067003 (maksa par zvanu 1,42 eiro).