Sava īsā mūža laikā Višess (īstajā vārdā – Džons Saimons Ričijs) kļuva pazīstams pasaulē, galvenokārt pateicoties mežonīgajai un provokatīvajai "Sex Pistols", ko 1978. gadā žurnāls "Rolling Stone" nodēvēja par "vislielāko degbumbu kopš "Rolling Stones" un "The Who"".

Ar Višesa dzīvi saistās vairākas pretrunas, un ne velti 2009. gadā mūziķis atzīts par visu laiku pretrunīgāko jeb strīdīgāko rokzvaigzni. Viņš izpelnījās skandalozu slavu ar savu neadekvāto uzvedību uz skatuves un dzīvē, narkotiku lietošanu un jebkāda veida autoritāšu noliegšanu.

Joprojām vairāki mūzikas vēsturnieki cenšas saprast, vai 21 gadu vecumā mirušais mūziķis, nokļuvis slavas zenītā, nezaudēja savu panka ideoloģiju, spekulējot, ka slava un nauda ir daļēji vainojama pie Višesa pāragrās aiziešanas. Citi uzskata, ka leģendārais panks agrai bojāejai bijis nolemts jau no paša sākuma.

Tāpat tiek uzskatīts, ka viņš nogalinājis savu draudzeni Nensiju Spangenu, lai arī, kā tiecas parādīt 2009. gadā iznākusī dokumentālā filma "Who Killed Nancy?", ir vairāki pierādījumi, kas noliedz iespēju, ka vainīgais ir Višess.

Višess pievienojās grupai "Sex Pistols" 1977. gada sākumā. Narkotiku lietošanas dēļ viņam neizdevās pilnvērtīgi piedalīties ierakstu sesijās, tomēr grupas vienīgajā studijas albumā, tajā pašā gadā izdotajā "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" ir dzirdama viņa balss. Albums ātri vien kļuva par vienu no panku mūzikas pamatakmeņiem ar tādiem hitiem kā "Anarchy In The UK", "God Save The Queen", "Pretty Vacant" un "Holidays In The Sun".

Albuma iznākšanas laikā grupas dalībnieki jau bija paspējuši lamāties televīzijas pārraidēs, nonākt aiz restēm, divas ierakstu izdevniecības bija atteikušās ar viņiem sadarboties, kā arī "Sex Pistols" bija aizliegts uzstāties daudzās Lielbritānijas koncertu norises vietās. Arī albuma nosaukums izsauca sašutumu, un vairāki mūzikas veikali atteicās to pārdot. Tomēr tas netraucēja pasaulei ievērot skaļos un dusmīgos Londonas jauniešus, un iecelt viņus panku leģendu statusā.

Neilgajā slavas laikā Višess iepazinās ar Nensiju Spangenu, ar kuru abiem sākās destruktīvas, narkotiku lietošanā balstītas attiecības. 1978. gada 12. oktobrī Nensija tika atrasta mirusi un sadurta Ņujorkas viesnīcā "Chelsea", kurā viņa nakti bija pavadījusi ar Višesu. Mūziķi turēja aizdomās par slekpavību, tomēr par viņu samaksāja drošības naudu.

Vēlāk Višess, iekuldamies kārējās nepatikšanās, nonācis rehabilitācijas centrā, un pēc izkļūšanas brīvībā devies meklēt narkotikas. Viens no cilvēkiem, kas basistam piegādājis narkotiskās vielas kopš bērnības, bija viņa māte, kas tonakt sagādājusi dēlam heroīnu. Oficiālās ziņas liecina, ka Višess miris no narkotiku pārdozešanas.

1980. gadā iznāca fikcionalizēta dokumentālā filma par "Sex Pistols" – "The Great Rock 'n' Roll Swindle", kurā galveno lomu spēlē grupas bijušais menedžeris Malkoms Maklārens. Gadsimtu mijā filmas režisors Džulijens Templs izdeva jau otro viņa veidoto dokumentālo filmu par panku mūzikā tik nozīmīgo grupu – "The Filth and the Fury", kas šoreiz bijusi vēsturiski precīzāka. Savukārt neilgi pēc Višesa nāves iznāca ierakstu kompilācija "Sid Songs", kurā apkopoti viņa solo karjeras laikā spēlētās dziesmas.

Britu aktieris Gerijs Oldmans 1986. gadā spēlē Sidu Višesu traģiskajā biogrāfiskajā drāmā "Sid and Nancy".