Kā ierasts, arī šogad uz "Positivus" festivālu Salacgrīvā varēs nokļūt ar tradicionālo festivāla ekspresi, portālu "Delfi" informē "Positivus Music" pārstāvji, atgādinot laicīgi plānot savu nokļūšanu.

Viens no ērtākajiem un maciņam draudzīgākajiem veidiem, kā ik gadu nokļūt festivālā, ir Positivus Ekspresis – autobusi, kas kursē no Rīgas centra līdz pat festivāla teritorijai Salacgrīvā.

Autobusu atiešanas grafiks no pieturvietas Blaumaņa iela 10 - t/c "Galeria Riga", Rīgā:

Ceturdien, 13. jūlijā plkst. 15.00, 18.30

Piektdien, 14. jūlijā plkst. 09.00, 13.00, 18.00

Autobusu atiešanas grafiks no pieturvietas Salacgrīvā pie festivāla teritorijas uz Rīgu:

Pirmdien, 17. jūlijā plkst. 01.00, 09.30, 14.30

Lai nodrošinātu maksimāli ātru un ērtu nokļūšanu galamērķī, "Positivus" ekspresis nepieturēs pieturvietās pa ceļam. Festivāla rīkotāji biļetes iegādāties festivāla mājas lapā un darīt to savlaicīgi, jo biļešu skaits ir ierobežots. Cena – 7 eiro vienā virzienā. Bļetes var iegādāties festivāla mājaslapā.

Kā jau ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla lielākās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska, ģitārists Mārcis Auziņš, ģitārists Matīss Čudars, Platons Buravickis, duets "Tehnikums", "Polifauna" un citi.

Biļetes uz "Positivus" var iegādāties visās "Biļešu servisa" kasēs un "Positivus" mājaslapā.