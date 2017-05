Jaunā dziedātāja Ariana Grande, kuras koncertā Mančestrā 22. maijā notika terorakts, laupot 22 cilvēku dzīvības, atgriezīsies notikuma vietā ar grandiozu piemiņas koncertu, raksta ārvalstu prese.

Jau ziņots, ka Arianas Grandes koncertā 22. maijā, īsi pēc uzstāšanās beigām publikā uzspridzinājās terorists-pašnāvnieks. Bojā gājuši 22 cilvēki, vairāk nekā 50 ievainoti.

Koncerts notiks svētdien, 4. jūnijā, Mančestrā "Emirates Old Trafford Cricket Ground", kur koncertu iespējams noklausīties 50 000 cilvēku. Šobrīd dalību koncertā apstiprinājušas grupas "Take That" un "Coldplay", dziedātāji Keitija Perija, Mailija Sairusa, Džastins Bībers, Farels Viljamss un citi,

Visi dziedātājas fani, kas apmeklēja koncertu Mančestras arēnā, piemiņas pasākumu varēs apmeklēt bez maksas. Savukārt pārējie koncerta biļetes varēs iegādāties no pirmdienas 1. jūnija.