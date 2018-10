Iestudējumu realizē kompānija "Hotel Pro Forma", sadarbībā ar Lielbritānijas artpopa apvienību "The Irrepressibles", Santu Ratnieci un Francijas elektroniskās mūzikas mākslinieku Žilbēru Nuno(Gilbert Nouno).

"Kara dabas" Austrālijas pirmizrāde notiks OzAsia festivālā, Austrālijas lielākajā mākslas festivālā, kas ilgst vairāk nekā 18 dienas un apvieno labāko no laikmetīgās dejas, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, kino, literatūras, ēdieniem, ģimenes pasākumiem, darbnīcām, sarunām u.c., kas sastopams mūsdienu Āzijā.

"Ar līdz šim visplašāko un daudzveidīgāko programmu, "OzAsia" festivāls turpina ieņemt vadošo lomu kā Austrālijas lielākais mākslas festivāls, kas sadarbojas ar Āziju. Šī gada programma demonstrēs Āzijas laikmetīgās mākslas aizvien plašākās robežas, kā arī pievērsīsies Austrālijas un Āzijas sadarbības iespējām,' stāsta Džozefs Mičels, "OzAsia" festivāla mākslinieciskais vadītājs.

Festivāla plašā un inovatīvā programma ik gadu izpelnās kritiķu uzslavas un atzinību.

Šogad tas būs 251 iestudējums un 817 mākslinieki no 19 pasaules valstīm. Visā festivāla norises laikā plānots piesaistīt kopumā 190 000 apmeklētāju.

Iestudējums "Kara daba" pirmizrādi piedzīvoja 2011. gadā. To var raksturot trīs vārdos: mūzika, manga un mašīnas. Tā vēsta par karu, izmantojot trīs arhetipiskus tēlus no Japānas klasiskā "Noh" teātra tekstiem: kareivi, karotāju un spiegu.

Kareivis cieš no PTSS (posttraumatiskā stresa sindroma) un tiek no karalauka nosūtīts mājās. Karotāju nogalina kaujā, kas liedz viņam dabiski pāriet citā pasaulē. Spiedze nonāk gūstā un ir spiesta no jauna apgūt cīņas mākslu, lai atgūtu brīvību. Katru no šiem tēliem veido sieviete dzeltenā – stāstniece, kura ir aizsākusi karu.

Vizuāli iespaidīgais iestudējums apvieno dažādas muzikālās izteiksmes formas un stilus. Svaigi komponētā klasiskā mūzika saplūst ar kamerpopu un elektronisko mūziku, kas viss kopā ieaicina skatītājus spēcīgā un neparastā muzikālā ainavā – audiovizuālā rekviēmā par iznīcību un zaudējumu.

Kora operu "Kara daba" iedvesmojusi Japānas kultūra un tās spēcīgās dzejas, popa, precizitātes un brutalitātes izpausmes. Tas atspoguļojas mūzikā, libretā, tērpos un vizuālajos risinājumos. Kostīmi atspoguļo mūsdienu modi, tie ir veidoti kā plakanas ķermeņa daļas. Libreta pamatā ir klasiskā "Noh" teātra tradīcijās ieturēti teksti, kuru autori ir japāņu meistari. ""Kara daba" sakausē atšķirīgas muzikālās izteiksmes un stilus. Melni un balti mangas zīmējumi ir performances XL izmēra stāstnieki. Skaidras līnijas, izteiksmīgas figūras un vienkāršota izteiksme. Zīmējumi un žilbinoša gaisma," par iestudējumu stāsta tā režisore Kirstena Dēlholma.

Izpildījums japāņu valodā ar subtitriem angļu valodā. 2018. gada 5. un 6. novembrī.

Iestudējumā piedalās: Latvijas Radio koris, diriģents – Sigvards Kļava, Stāstniece – Ieva Ezeriete, Kareivis – Aigars Reinis, Karotājs – Gundars Dziļums, Spiedze – Ilze Bērziņa.