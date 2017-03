12. martā pulksten 16.00 Mākslas muzeja "Rīgas birža" Portretu zālē notiks koncerts, kurā Baha mūziku gan solo, gan ansamblī izpildīs Kalnciemas klavesīna klases studenti Laura Tamane, Evija Auziņa, Kārlis Tirzītis un Aleksandrs Kalējs, kā arī Terēze Upatniece (soprāns), Sigita Razminoviča (flauta), Ilze Tomašefska (vijole) un Kristers Šīmanis (čells).

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 4. kursa un 2. kursa studenti klavesīna un baroka ansambļa spēli apguvuši pie Kalnciemas, bet specialitāti apgūst pie tādiem pasniedzējiem kā Aira Rūrāne, Ilona Meija, Sandis Šteinbergs, Diāna Ozoliņa, Ventis Zilberts, Toms Ostrovskis, Arnis Zandmanis un Sergejs Osokins.

Koncerts 12. martā notiks izstādes "Reformācijai – 500. Rietumeiropas grafika 15.-20. gs." noslēgumā, tāpēc koncertprogrammai izvēlēts dižākais Reformācijas laika komponists Johans Sebastiāns Bahs. Koncertā skanēs sonātes flautai un klavesīnam, čellam un klavesīnam, vijolei un klavesīnam, kā arī daļas no Franču svītas si minorā un ārija no Kantātes Nr. 51 "Jeuchzet Gott in allen Landen".

Šī koncertprogramma izskanēs arī 21. martā – Eiropas Senās mūzikas dienā un Baha dzimšanas dienā – Kuldīgas Mākslas namā pulksten 17.00.

Savukārt 18. martā pulksten 16.00 Mencendorfa namā klausītājus priecēs Kalnciemas klavesīna klases studenti Diana Bahmete, Angelina Vigovska, Lelde Rasnace, Laura Balabane, Inese Anna Gaile un Elizabēte Bērziņa.

Ieeja visos koncertos bez maksas. Koncertus organizē Baha mūzikas fonds sadarbībā ar Rīgas domi, Kuldīgas novada pašvaldību, Valsts kultūrkapitāla fondu, Mākslas muzeju "Rīgas birža" un "Live Riga".