Skatoties jauno filmu "Mamma Mia! Here We Go Again" mani paķēra divi brīži – kad filmā uz mirkli parādījās paši, paši. Bjorns un Benijs abi katrs savā mirklī un tēlā nedaudz ieķiķināja kamerā.

Un tieši tad man kļuva skaidrs – viņi ir vienīgie pasaulē, kas var ieņirgt par visiem lielajiem rokstāriem un citiem visiem stāriem.

1. Viņiem ir piedāvāts miljards par turneju;

2. Viņi var uztaisīt superstulbu filmu un savākt pasaules dārgākos aktierus, lai tie dzen muļķi un dzied viņu dziesmas;

3. Un tad vēl vienu pēc desmit gadiem;

4. Un piespiest visu pasauli to kinoteātros skatīties, lai tā vēlreiz dzirdētu viņu mūziku. Nu godīgi – tā taču ir.

Viņi VIENĪGIE izveidoja popsīgu produktu, kuru visa pasaules nopietnā daļa atzīst par izcilu. Un, kas svarīgi, viņi nav ne briti, ne jeņķi. Mūsu kaimiņi zviedri ir radījuši kaut ko, kas kā dimanta atlūza sprūst visos lielā šovbiznesa zobratos un tai pat laikā mirdz.

Pirms 17 gadiem Ungārijā (kur, starp citu, top šis raksts), "Sziget" festivālā sanāca redzēt "Bjorn Again" koncertu. Tā bija pasaules spicākā ABBA kavergrupa un koncerts viņiem attiecīgi bija jancīgs, kā jau pienākas. Man blakus, putekļainajā pļavā pie lielās skatuves stāvēja visi tā laika festivāla iemiesojumi, ieskaitot zvērīga paskata rokeru baru, ādenēs un ar plīvojošām bārdām. Stāvēja vīri kā milzu ozoli un, nopietnām sejām vērojot skatuvi, dungoja līdzi "If you change your mind, I'm the first in line..."

ABBA radīja ko tādu, kam rūdītākais "Slayer" cienītājs nespēj nostāvēt pretī. Viņi tā savirpināja popu un disko, pielejot tam klāt precīzu glemroka noti, ka pēc 40 gadiem klausītājs nespēj nostāvēt mierā.

ABBA šobrīd rakstot jaunu materiālu. Pēc 35 radošā klusuma gadiem, kad viss virpulis griežas ap muziklu "Mamma Mia", vecie vikingi saprot, ka ir pienācis brīdis. Un atkal – es baidos iedomāties, kas, ja šogad apvienotos, savāktu vairāk miljonu – "Pink Floyd", "Led Zeppelin" vai tomēr Bjorns un Benijs.

Ja māc šaubas, nospied "Play" un sapratīsi, par kādu spēku ir runa. Pamatā pateicoties vokālu harmonijām, īpaši labi skan, ja skan labi (skaļi mašīnā, tumbās vai austiņās).

Ārpusē palika vēl viena gaumīga ballīte – "Voulez Vous", "S.O.S.", "Money, Money, Money", "Summer Night City", "The Winner Takes It All" un "Lay All Your Love On Me".

10. "Mamma Mia" (1975. Abba)

Pēc tik dramatiskiem mūzikla un abu filmu panākumiem, kāda vairs starpība, ka dziesmai septiņdesmitajos nemaz tik viegli negāja. Tā pat īsti netika izdota kā singls, toties pēc 40+ gadiem visai pasaulei itāliešu uzsauciens asociējas ar četriem zviedriem. Un nedaudz arī ar Merilu Strīpu.

9. "Fernando" (1976. Greatest Hits)

ABBA vislabāk pārdotā kompozīcija – 10 miljoni singla kopiju (Švaki?). Pasaulē ir mazāk par 40 dziesmām, kuru fiziskās kopijas ir pārsniegušas desmit miljonu robežu.

Pēc debijas panākumiem ABBA jau 1976. gadā izdod pirmos "Greatest Hits", šo dziesmu palaižot kā singlu komplektā.

Šis nu bija briesmīgākais moments jaunajā filmā. Atvainojiet! Nu bet dziesma...

8. "Knowing Me, Knowing You" (1977. Arrival)

Pretstatā šī ir grupas viena no komerciāli veiksmīgākajām dziesmām, izdzīvojusi pirms 40 gadiem pa visu pasaules valstu topu augšgaliem. Dziesma iezīmē šķiršanos dalībnieku vidū un spēju pret to attiekties viedi. Nevis viegli, bet viedi.

7. "Does Your Mother Know" (1979. Voulez Vous)

Mana kaprīze. Dziesmai, lai arī tā bija singls, nav tādu panākumu, kā pārējam desmitniekam.

Toties man vienmēr patikusi, kā viens no roķīgākajiem viņu gabaliem. Nedaudz ģitāras, vīru vokālu un kārtīgs ABBA neiztrūkstošais, glemroķīgais koris. Pilnīgi iedomājos, kā šo blieztu "Slade" vai "The Sweet", vai pat "Queen".

6. "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" (1979. Greatest Hits 2)

Ja pārējās dziesmas muzikāli var šķist tādi viegli "Aperol Spritz", tad šī kvalitātes ziņā jau ir glāze konjaka. Vai, precīzāk sakot, aprasojusi glāze "vodkas". Bass, bungas, vokāli un, pats galvenais, neatkārtojamie taustiņi. Viss kopā skan ļoti piesātināti.

1979. gadā, izdodot jau otro izlasi "Greatest Hits", šis darbs tiek piekabināts kā jaunā dziesma. Un, protams, plūc visu, kas pagadās ceļā.

Pat, ja esi disko nīdējs, šim pretī stāvēt nav iespējams. Dziesmu kaverējusi vesela rinda, ieskaitot pašu Madonnu. Bija tāda laba, vēlīna dziesma "Hung Up".

5. "Chiquitita" (1979. Voulez Vous)

Pirmais un lielākais singls no viņu sestās plates. Pārizdota arī spāņu valodā, "Chiquitita" Dienvidamerikā ir viņu lielā dziesma.

Lai arī neesmu mierīgās ABBA piekritējs, piedziedājuma dāmu koris un muzikālais pavadījums man neatstāj izvēles iespējas. Brīnišķīgi! Mūsu jaunībā taču vēl Šineida O'Konora šo dziedāja...

4. "Super Trouper" (1980. Super Trouper)

Dziesma knapi tika iekļauta albumā, pēdējā brīdī izstumjot citu ārā. Rezultātā tā kļuva par devīto ABBA numur viens Apvienotajā Karalistē. Tā rezultātā ABBA divdesmit gadus bija viens no četriem māksliniekiem, kam ir deviņas dziesmas bijušas pirmajā britu vietā, kopā ar Klifu Ričardu, Elvisu Presliju, protams, "The Beatles". Bet Madonna ar "Music" tikai 2000.gadā kļuva par piekto.

Lūk kāds paradokss un maģija – kad vīru aktieri "Mamma Mia" filmā bubina bekvokālu "Sup-p-per Troup-p-per", tas skan tā pietiekami... neveikli (lasi- debili). Bet kad to dara abi īstie troļļi, ir riktīgi ok.

3. "Waterloo" (1974. Waterloo)

Uzvelc visspīdīgākās drēbes, platformas zābakus un pilnā sajūsmā dziedi par nežēlīgi asiņainu kauju. Un, ja būsi ABBA, ļaudis būs starā.

Grupa 1974. gadā pārsteidza Eirovīzijas konkursu, nedziedot ierastās, mierīgās balādes. Un, protams, uzvarēja. Es teiktu, ka uzvarēju visu konkursu – pirms un arī pēc 1974. gada. Vienīgā, manuprāt, konkursa dziesma, kas tiešām būtiski izmainīja mākslinieka dzīvi – pēc konkursa ABBA no zviedriem kļuva par vispasaules grupu. Seši miljoni pārdotu singlu un mums bija jauns superansamblis.

2. "Dancing Queen" (1976. Arrival)

Skaistākā un arī pasaulē populārākā ABBA dziesma. Nespēju iedomāties, ka tā nebūtu kļuvusi par hitu. Klausies un dejo! Viens (precīzāk viena), ja šoreiz tā ir labāk.

Vienīgais ABBA numur viens Amerikā, vienlaicīgi numur viens 1976. gadā arī visās pārējās pasaules valstīs. Visos ciparos šī dziesma spridzina arī šodien – "Spotify" 163 miljoni, "Youtube" 268 miljoni. Un kas būs, ja būs turneja?

1. "Take A Chance On Me" (1978. Abba: The Album)

Šis nu reiz ir paraugs pop-hitam. Tajā ir visa ABBA, ieskaitot vokālās harmonijas, lipīgu piedziedājumu un nebeidzamu pozitīvo lādiņu (atsauce uz rokeriem Ungārijā). Pie tam mēs runājam par 40(!) gadus senu pophitu. Cik daudz 70. gadu popdziesmas jūs zināt?

Lieki piebilst, ka arī "Take A Chance On Me" dzīvoja topu augšgalos. Septītais grupas numur viens Lielbritānijā, rezultātā ABBA ir septiņdesmito līderis Lielbritānijas topos. Vēlreiz – zviedri ir desmitgades līderi britu mūzikas topos (!!!).

Un vēl dziesmā ir tādi paši vīru bekvokāli, kā "Super Trouper". Un arī šoreiz tie šķiet gluži vietā. Dziesma radusies no Bjorna Ulvesa hobija – viņš, skrienot garās distances, esot pie sevis dungojis "Tck-a-ch, Tck-a-ch" ritmiņu. Tā tas pārtapis dziesmā. Ja tāds ir rezultāts, lai tik skrien!