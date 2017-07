21. jūlijā latviešu elektroniskās mūzikas grupa "Bandmaster" laiž klajā pirmo minialbumu "Stay Awake", ko var iegādāties un straumēt "iTunes", "Spotify" un citās digitālajās platformās, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

"Nosaukums "Stay Awake" man asociējas ar neskaitāmajām naktīm, kuras esam pavadījuši, strādājot ar mūsu mūziku," stāsta grupas vokāliste Zelma Jēgere. Viņa tā iznākšanu ir ilgi gaidījusi, un norāda, ka EP dzirdamās dziesmas radušās dažādos laikos - tajās var dzirdēt atšķirīgas noskaņas. Piemēram, "She Will" ir viena no grupas pirmajām dziesmām, kas tikai īsi pirms uzstāšanās festivālā "Europavox" Francijā ieguva tai nepieciešamo skanējumu. Dziesma "Hiding" koncertos ir skanējusi kopš pašas pirmās "Bandmaster" uzstāšanās 2015. gada "Positivus" festivālā. Savukārt "Paper, Rock & Scissors" ir jauna dziesma, kas pērn tapa "Bandmaster" pirmajā radošajā nometnē Valmierā.

"Stay Awake" EP iekļauti četri skaņdarbi: pirms nedēļas izdotais "Just Paddle" tapusi sadarbībā ar Miķeli Putniņu no grupas "Ezeri", savukārt pārējo trīs dziesmu autori ir grupas dalībnieki - Zelma Jēgere (VIŅA), Andis Ansons un Rūdolfs Budze (DJ Rudd).

Dziesmas ierakstītas "Mute" studijā, tās miksēja un producēja Andis Ansons un DJ Rudd, bet skaņas pēcapstrādi "Spectrum" studijā Nantē, Francijā veica Damien Bolo, kurš ir strādājis ar franču dīdžeju kvarteta "C2C" albumu "Tetra".

Minialbuma noformējuma autore ir Karīna Andrejeva, fotogrāfijas autors - Krists Luhaers.