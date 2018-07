Sākot ar 1. augustu, piecus trešdienas vakarus Berga bazāra pagalmā Vasaras festivāla ietvaros muzicēs pieci mūziķu sastāvi – "RMO Trio", "Coolmans Report", Artas Jēkabsones kvintets, Kārļa Mangulsona bends un Jāņa Jaunalkšņa kvartets, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

1. augustā – blues ar "Coolmans Report"

"RMO Trio" ir projekts, kas ir radies pirms dažiem gadiem, apvienojoties seniem grupas biedriem un pieaicinot klāt jaunu dalībnieku – interesentu. Tika apvienotas trīs radnieciskas dvēseles, kas nav vienaldzīgas pret blues stila mūziku. Sastāvs: Rihards Lībietis – ģitāra, Mārcis Vasiļevskis – ģitāra, Oskars Stolse-Semerovs – harmonikas / vokāls.

8. augustā – blues ar "RMO Trio"

"Coolmans Report" ir blues-fusion grupa no Latvijas. Tās sastāvā spēlē četri Berklijas mūzikas koledžas (Berklee College of Music, ASV) audzēkņi. Grupa jau ir koncertējusi Eiropas lielākajos festivālos: "Skoda Jazz Festival" (Beļģija), "Sierra Blues Festival" (Čehija), "Positivus" (Latvija), "Bliuzo Naktys" (Lietuva) un sniegusi koncertus Lielbritānijā, Beļģijā, Šveicē, kā arī Baltijas valstīs. "RMO Trio" ir sadarbojušies ar dažādiem ārzemju mūziķiem, piemēram, Kenu Hensliju (Ken Hensley, Lielbritānija), Andželu Braunu (Angela Brown, ASV), Šannu Votertaunu (Shanna Waterstown, ASV), Eiženu "Haidaveju" Bridžesu (Eugene "Hideaway" Bridges, ASV), Krisiju Metjūzu (Krissy Matthews, Lielbritānija), Justīnu Lī Braunu (Justina Lee Brown, Nigērija).

15. augustā – jazz ar Artas Jēkabsones kvintetu

Komponiste, aranžētāja un dziedātāja Arta Jēkabsone šobrīd studē Ņujorkas Jaunajā džeza un laikmetīgās mūzikas skolā (New School for Jazz and Contemporary Music, ASV). Ir absolvējusi Rīgas Doma kora skolu, 2016. gadā ieguva pirmo vietu slavenajā Šveices konkursā "Montreux Shure Jazz Voice Competition", bet 2017. gadā otro vietu "Mid-Atlantic Jazz Voice competition". Savas profesionālās darbības laikā ir piedalījusies tādos projektos kā "Bunch of Gentlemen" un "Lady Jazz Trio", kā arī muzicējusi kopā ar starptautiski atzītiem māksliniekiem – Šeilu Reju Čārlzu (Sheila Ray Charles), Kurtu Rosenvinkelu (Kurt Rosenwinkel) un Markusu Milleru (Marcus Miller).

22. augustā – jazz ar Kārļa Mangulsona bendu

Kārlis Mangulsons studējis džeza un klasisko ģitāru, kā arī džeza vokālu. "Riga Jazz Stage" konkursa finālists, ieguvis divas skatītāju balsojuma balvas. Mācījies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Polijas Mūzikas akadēmijā (Academy of Music in Katowice) pie profesora Vojceka Miržeka (Wojciech Myrczek). Uzstājies NOSPR, Katovices Filharmonijā, "Jazz Place", Čenstohovskas Filharmonijā, Latvijā ar dažādiem sastāviem un bigbendiem. Kārlis arī komponē mūziku un raksta vārdus, veido aranžē mūziku gan duetiem, gan bigbendam. Festivāla koncerta ietvaros kopā ar Artūru Sebri (saksofons), Aleksandru Ozolu (basģitāra), Kristu Saržantu (taustiņinstrumenti) un Hariju Gūtmani (bungas) tiks izpildīti džeza standarti un pasaules hīti džeza aranžijās: Frenka Sinatras, "The Beatles" un citu ievērojamu mūziķu skaņdarbi.

29. augutsā – jazz ar Jāņa Jaunalkšņa kvartetu

Kvartets atskaņos pazīstamu amerikāņu džeza mūziķu skaņdarbus – "Thelonious Monk", Džons Koltreins (John Coltrane), Sonijs Rolinss (Sonny Rollins) u.c. Koncertā izskanēs arī Jāņa oriģinālmūzika hard-bop stilā. Sastāvu raksturo ugunīgi ritmi un improvizācija, kas tiek radīts uz vietas, mūziķiem uzmanīgi klausoties vienam otrā.

Mūziķu sniegumu būs iespējams izbaudīt kādā no trīs restorānu – Vīna bārs "Garage", restorāns "Bergs" un "Andalūzijas Suns" terasēm.

6. jūnijā tika atklāta jau ceturtā Berga bazāra Vasaras festivāla sezona, kas visas vasaras garumā piedāvās 12 brīvdabas koncertus. Festivāla ietvaros katru trešdienu no pulksten 19.00 līdz 22.00 uzstāsies iemīļoti pašmāju mūziķi. Festivāla mākslinieciskā koncepcija paredz katru mēnesi veltīt savam mūzikas žanram: jūnijs – "Funk"; jūlijs – "World Music", augusts – "Jazz&Blues". Pieteikt galdiņu koncertu baudīšanai iespējams, rezervējot galdiņu kādā no restorāniem.

Vairāk informācijas pieejams festivāla "Facebook" lapā.