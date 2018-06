Berga bazāra Vasaras festivāls jūnijā aicina uz 'funk' mūzikas koncertiem

Foto: Publicitātes foto. Grupa "The Coco'nuts"

Berga bazāra Vasaras festivālā jūnijs tika aizvadīts funk mūzikas noskaņās. Trīs trešdienas vakarus Berga Bazāra pagalmā zem kastaņa muzicēs trīs Latvijas grupas – "Very Cool People", "Pieneņu vīns" un "The Coco'nuts", kas tikko laidusi klajā albumu "No Other Way Out", portālu "Delfi" informē Berga bazāra pārstāvji.