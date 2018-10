Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris "Lielvārde" ieguvis Zelta diplomu un galveno balvu Starptautiskā koru un orķestru mūzikas festivālā Bratislavā "Bratislava Kantat II". Kora mākslinieciskā vadītāja Baiba Klepere un diriģente Evita Konuša ieguva žūrijas speciālbalvu kā festivāla labākās diriģentes, portālu "Delfi" informē kora pārstāvji.

Festivāls norisinājās Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā no šā gada 4. līdz 7.oktobrim, un tajā piedalījās kori no Slovākijas, Čehijas, Horvātijas, Serbijas, Norvēģijas, Lietuvas, Krievijas un Latvijas.

Koris "Lielvārde" ieguva Grand Prix, saņemot 98 punktus no iespējamajiem 100. Festivāla žūrija uzslavēja bērnu kora balss skanējumu, atraktivitāti, emocionalitāti un tehnisko varēšanu, izpildot sarežģītu mūsdienu kora mūziku. Tika uzsvērta arī pareiza konkursa programmas izvēle. Arī pārējie konkursa koru diriģenti atzina, ka galvenā balva ir pelnīti piešķirta mūsu korim.

Bērnu koris "Lielvārde" festivāla ietvaros priecēja klausītājus, sniedzot koncertus arī Bratislavas Jezuītu baznīcā un koncertzālē "Klarisky".

"Esam laimīgi, jūtamies mīlēti un novērtēti. Ceram arī uz turpmāku atbalstu, jo mums ir vēl skaistas programmas, ko parādīt pasaulei," saka kora mākslinieciskā vadītāja Baiba Klepere.