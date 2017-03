Viens no retajiem mūziķiem, kuri ietekmējuši pasaules vēsturi, ir nesen mūžībā aizgājušais ģitārists un dziesmu tekstu autors Čaks Berijs. Kā uzsvēruši vairāki vadoši mūzikas žurnālisti, bez viņa citāda būtu ne tikai mūsdienu populārā mūzika, bet arī mūsdienu sabiedrība, jo rokenrols, kā izveidi lielā mērā veicināja Berijs, spēcīgi ietekmēja 50. un 60. gadu kontrkultūru un cilvēktiesību kustības.

Mūziķis mira 90 gadu vecumā pagājušās nedēļas nogalē, un pēdējo nedēļu laikā simtiem mākslinieku no visas pasaules publiski izteikuši savu pateicību un apbrīnu par Berija ieguldījumu mūzikas attīstībā.

Līdzās, piemēram, Little Richard viņš bija viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem rokmūzikas vēsturē, piecdesmitajos gados sacerot un spēlējot dziesmas elektriskajai ģitārai, sapludinot kantrī, blūzu un R&B. Viņš lika pamatus spēles paņēmieniem, kurus ģitāristi aktīvi izmanto joprojām.

1986. gadā Čaku Beriju ierakstīja Rokenrola slavas zālē, bet divus gadus pirms tam viņam par mūža ieguldījumu piešķīra "Grammy" balvu.

Pērnā gada oktobrī Berijs svinēja savu 90. jubileju, savukārt šogad gaidāms viņa jaunākais albums "Chuck" – pirmais mākslinieka ieraksts 38 gadu laikā.

Beriju kā svarīgāko iedvesmas avotu minējuši ārkārtīgi daudzi sešdesmito, septiņdesmito un arī astoņdesmito gadu mūziķu. Viņa dziesmas iespēlējuši gan "The Beach Boys", "The Animals", "The Yardbirds", "The Band" un "Grateful Dead", gan "AC/DC", "Motorhead", "Sex Pistols" un "Red Hot Chili Peppers".

Pieminot nozīmīgo mūziķi, piedāvājam noklausīties piecas dažādas Berija dziesmu kaverversijas, ko ierakstījuši pazīstami un ietekmīgi mākslinieki, tā ilustrējot leģendārā dziesmu autora iespaidu uz pagājušā gadsimta un mūsdienu mūziku.