27. maijā, plkst. 17.00, Baltijas koncertturnejas programmā, Rīgas Sv. Jāņa baznīcā uzstāsies Sentluisas Vašingtona Universitātes kamerkoris no ASV, mākslinieciskās vadītājas Nikolas Aldričas vadībā, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Koncertā skanēs gan amerikāņu tradicionālās melodijas un spiričueli to autentiskā izpildījumā, gan klasiskās mūzikas lielmeistaru Brāmsa un Bārbera skaņdarbus. Ieeja koncertos būs bez maksas, ar ielūgumiem, kurus iespējams saņemt visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.

Koncerta turnejai Baltijas valstīs koris sagatavojis programmu kurā iekļautas gan tādas kompozīcijas kā klasiskās mūzikas lielmeistaru Johannesa Brāmsa "O schöne Nacht" un Džovanni Pjerluidži Palestrīna "Super flumina Babylonis", gan amerikāņu autoru melodijas - Grega Džaspera "O How Beautiful, This Finely Woven Earth", Semjuela Bārbera "Sure on This Shining Night", Džošua Šenka un Viljama Bilinga "David's Lamentation" un Rikija Jana Gordona "Three by Langston". Tomēr programmas krāšņāko daļu veidos Afroamerikāņu spiričueli to autentiskajā izpildījumā – "Ezekiel Saw de Wheel", "Poor Wayfarin' Stranger", "Long Time Trav'lin", "Hold On" un "Saints Bound for Glory".

Sentluisas Vašingtona Universitātes kamerkorī apvienojušies labākie augstskolas dziedātāji. Studenti no Mākslas, Arhitektūras, Zinātnes, Biznesa, Medicīnas, Sociālo zinātņu, kā arī Inženierzinātņu fakultātēm. Koris regulāri piedalās koncertos gan ASV, gan ārpus tā robežām un tā repertuārs ietver sešu gadsimtu laikā dažādās mūzikas kultūrās komponētus meistardarbus – gan laicīgus, gan arī garīgus opusus, tautas un akadēmisko mūziku solo un ar instrumentālu pavadījumu.

Nikola Aldriča ir Sentluisas Vašingtona Universitātes Kora mākslinieciskā vadītāja. Viņa diriģē koncertkori un kamerkori, kā arī pasniedz dziedāšanas, kora mūzikas literatūras un diriģēšanas kursus. Pirms studijām Merilendas Universitātes doktorantūrā, viņa no 2000. līdz 2007. gadam bijusi Delavēras Universitātes Kora darba vadītājas vietniece. Nikola Aldriča gatavojusi korus Helmutam Rilingam, Džeimsam Rosam un Polam Gudvinam, un diriģējusi sešu dažādu ASV štatu korus. Viņa ir plaši pieprasīta vieslektore un specializējas solo dziedāšanas problēmjautājumu risinājumos ansambļu mēģinājumos.