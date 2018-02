Ar mūsdienīgu Breta Dīna "Hamleta" iestudējumu, Kloda Vivjē mūzikas teātri "Marko Polo sapņi" un Džona Adamsa operu "Atomdoktors" ziemas sezonu uzsāk laikmetīgo operu cikls "Lulu", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Operas tiks izrādītas, sākot ar 11. februāri, katru otro svētdienu, pulksten 16.00 "Splendid Palace" "Cafe Film Noir" zālē. Pirms katra seansa būs ievadlekcija, ko būs sagatavojuši daži no Latvijā atpazīstamākajiem laikmetīgās mūzikas komponistiem: Gundega Šmite, Andris Dzenītis un Platons Buravickis. Ieeja visos seansos – bez maksas.

Ciklu 11. februārī atklās kanādiešu komponista Kloda Vivjē (Claude Vivier) mūzikas teātris ''Marko Polo sapņi'' (Rêves D'un Marco Polo), kas 2004. gadā uzvests unikālā iestudējumā uz Nīderlandes Nacionālās operas skatuves. Vivjē vārds tiek bieži pirmām kārtām asociēts ar komponista pāragro nāvi 34 gadu vecumā un tās mistiskajiem apstākļiem, par kuriem varēsiet dzirdēt arī komponistes Gundegas Šmites ievadlekcijā. Taču viņa mūzika tikusi nepelnīti piemirsta un ir pazīstama tikai retajam.

Diriģents Reinberts de Lēvs (Reinbert de Leeuw) un režisors Pjērs Odī (Pierre Audi) to mēģinājuši atdzīvināt, jau pēc komponista traģiskās nāves apkopojot ar Marko Polo dzīvi saistītos Vivjē darbu vokālos un instrumentālos fragmentus, radot šo vizuāli iespaidīgo retrospekciju kā liecību komponista ģenialitātei. Marko Polo tēls it bieži parādās Vivjē vēlīnajā daiļradē, iespējams, kā alter ego. Vivjē pats savas dzīves laikā veica vairākus nozīmīgus ceļojumus, dodoties, piemēram, uz Japānu un Bali, kur viņš pētīja vietējos rituālus un to mūziku. Šī sakrālā noskaņa piemīt arī ''Marko Polo sapņiem''.

Svaigs un aktuāls uzvedums ir austrāļu komponista Breta Dīna (Brett Dean) opera ''Hamlets'' (Hamlet), kas tapusi kā pasūtījuma darbs un savu pirmizrādi 2017. gadā piedzīvojusi Glaindbornas operas festivālā Lielbritānijā. To varēs vērot 25. februārī, pirms tam noklausoties Andra Dzenīša stāstījumā, kurš piedzīvojis šo priekšnesumu klātienē.

Kanādieša Metjū Džoslina (Matthew Jocelyn) rakstītajā libretā izmantotas vienīgi paša Šekspīra oriģinālās vārsmas, tādējādi cieņpilni balstoties tradīcijā, taču autors vienlaicīgi ir brīvi manipulējis ar sižeta līnijām un piedāvā mūsdienīgu versiju par šo hrestomātisko traģēdiju. Dīna mūzika tiek raksturota kā enerģiska, asprātīga, taču arī dziļi liriska, liekot laikrakstam "The Sunday Times" šo darbu nosaukt par operas gada notikumu. Lomās iejutīsies tādi dziedātāji kā Alans Kleitons (Allan Clayton), Dženifera Frānsa (Jennifer France) un Deivids Bats Filips (David Butt Philip), kurus varam uzskatīt par dažiem no šī brīža pieprasītākajiem anglofonās pasaules operas māksliniekiem.

Savukārt cikla noslēgumā, 11. martā, amerikāņu minimālista Džona Adamsa (John Adams) monumentālā opera ''Atomdoktors'' (Doctor Atomic), kas ir piektais darbs, kuru komponists veidojis sadarbībā ar libreta autoru un režisoru Pīteru Selersu (Peter Sellars). Lai gan pats autors nelabprāt pieņem apzīmējumu ''politiskais komponists'', arī šajā operā, tāpat kā jau iepriekš "Lulu" izrādītajā ''Niksons Ķīnā'' (Nixon in China), tas izmanto paņēmienu, kad stāsta centrā izvēlas vēsturisku notikumu, kas uzdod ētiskas un eksistenciālas dabas jautājumus. Šoreiz tas ir pirmais atombumbas sprādziens cilvēces vēsturē Ņūmeksikas tuksnesī ASV, 1945. gada vasarā.

Sižets ir versija par notikumiem neilgi pirms šī sprādziena, kad Losalamosas labortorijā kodolfiziķa Roberta Openheimera vadībā zinātnieki veic eksperimentu, par kura morālajām sekām nebūt nejūtās droši. Pīters Selerss veidojis libretu kā kolāžu no deklasificētiem valdības dokumentiem, varoņu memuāriem, dzejas un pat Bhagavadgītas fragmentiem, radot teju mitoloģisku efektu.

Roberta Openheimera lomā – kanādiešu baritons Džeralds Finlijs (Gerald Finley), kura veidotā loma jau kļuvusi par operas klasiku un kurš to atkārtojis vairākos iestudējumos visā pasaulē. Rīgā būs skatāms 2007. gada iestudējumu Nīderlandes Nacionālajā operā. Pirms seansa ar ievadlekciju uzstāsies atbilstoši ''eksplozīvais'' komponists Platons Buravickis.

