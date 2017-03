Pirmais jubilejas koncerts notiks komponista dzimšanas dienā 3. maijā Rīgas Kongresu namā, bet otrs Vidzemes koncertzālē "Cēsis" – 5. maijā.

"Kādā no Latvijas radiostacijām atkal skan dziesmas no septiņdesmitajiem un mēs dzirdam Borisa mazliet piesmakušo balss tembru, kas stāsta mums, kādu viņš redz logā jūru. Citreiz mēs klausāmies Olgu, kura kopā ar Džeinu Fondu izsāp lauku meitenes likteni, vai Viktora, Daiņa un Ilonas balsis, kas dāvina mums sevi un Pasaulīti no astoņdesmitajiem un deviņdesmitajiem. Valsts svētkos mēs ieklausāmies "Atmostas Baltija" melodijā, kas lika sadoties rokās daudziem tūkstošiem cilvēku. Bet Ziemassvētku laikā mums sirdī ielīst siltums dzirdot "Eņģeli", kurš liek satikties tiem, kam tas ir lemts. Bet cik vēl paliek melodiju, kuras mēs pazīstam, bet nezinām, ka tās radījis Boriss Rezņiks. Un tajā brīdī, kad atceramies, vai uzzinām, kurš ir šo melodiju autors, mēs varam nojaust šī melodiju meistara patieso nozīmi latviešu mūzikā. Un tikai tad mēs sajūtam un saprotam kādas ir Borisa Rezņika mūža melodijas," par Borisa Rezņika daiļradi saka lielkoncerta režisors un daudzu Borisa Rezņika rakstīto dziesmu tekstu autors Valdis Pavlovskis.

Jaunākais Borisa Rezņika skaņdarbs "Lietus melodija" ar Valda Pavlovska vārdiem pirmatskaņojumu piedzīvoja "Muzikālās bankas" noslēguma ceremonijā Gintas Krievkalnas izpildījumā.

Boriss Rezņiks ir ne tikai komponists – daudzu populāru melodiju autors, bet arī taustiņinstrumentālists, grupas līderis, dziedātājs, aranžētājs, skaņu režisors. Puse no mākslinieka dzīves ir pagājusi uzstājoties koncertos kopā ar grupu "Eolika", Latvijā, un tālu aiz tās robežām. "Eolika" vienmēr ir bijusi radoša laboratorija, kurā uzreiz varēja pārbaudīt, vai melodija dzīvo un vai tā dzīvos ilgi.

Boriss Rezņiks kaut arī šobrīd aktīvi nekoncertē, nepārtraukti rada ko jaunu. Paša ierakstu studija ir kļuvusi par galveno komponista koncertzāli. Tur katru dienu top mūzika reklāmām, filmām, teātra izrādēm, kā arī aranžējumi visdažādāko žanru mūzikai. Laiku pa laikam parādās kāda jauna pop vai rok dziesma bērnu ansamblim, popgrupai vai populāram Latvijas solistam.

"Koncertprogrammā "Mana mūža melodijas" atskaņojot un izdziedot Borisa Rezņika skaistākās mūža melodijas, satiksies četri jaunās paaudzes solisti Ralfs Eilands, Kristīna Zaharova, Mārtiņš Ruskis, Aija Vītoliņa un leģendārie mūziķi no grupas "Eolika" – Olga Rajecka, Ilona Stepanova, Dainis Dobelnieks un Viktors Zemgals. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies muzikālā grupa Mārča Auziņa vadībā un Vidzemes augstienes kamerorķestris. Koncertā piedalīsies jauktais koris, kā arī tuvi un tāli viesi, ar saviem muzikālajiem pārsteigumiem," stāsta lielkoncerta producents Jānis Kļaviņš.

Biļetes uz koncertu iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.