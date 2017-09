Kalnciema kvartālā, 7. septembrī no pulksten 19.00 līdz 23.00, šīs vasaras 20 brīvdabas koncertu ciklu, kas aizsākās 4. maijā, noslēgs teatralizēts populārās mūzikas koncerts "Šūberts, vīns un Vīne", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Koncertā iekļautas 20 no 603 komponista Franča Šūberta dziesmām latviešu valodā. Dziesmu skanējumu papildinās Edgara Kramiņa stāsts par komponista dzīvi un fragmenti no Heinriha Bertē (Heinrich Berté) dziesmu spēles "Trejmeitiņas", kas vēl aizvien nepazūd no muzikālo teātru skatuvēm visā pasaulē.

Visi koncerta dalībnieki, neatkarīgi no savas pamatnodarbošanās, ir Dr.paed. Edgara Kramiņa vadītās Vokālās akadēmijas audzēkņi: Baiba Bite, Elīna Borhes, Annija Cintiņa, Sandis Grava, Herberts Kašs, Samanta Kolpaka, Amanda Krauja, Jānis Krūmiņš, Vija Kurpniece, Alise Potapoviča, Aiva Pundiņa, Monta Zaļkalne u.c.

Edgars Kramiņš izglītības ceļu uzsācis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas Zēnu kora klasē. Profesionālo izglītību ieguvis Krievijas Teātra mākslas institūta Muzikālā teātra fakultātē, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas vokālās pedagoģijas akadēmiskajā un profesionālajā programmā un Latvijas Universitātes maģistra un doktorantūras studiju programmās. 2005. gadā ieguvis pedagoģijas zinātņu doktora grādu.

Savukārt pianiste Gertruda Jerjomenko profesionālo izglītību ieguvusi E. Dārziņa mūzikas vidusskolā un J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Savas koncertmeistara prasmes papildinājusi meistarklasēs Vācijā, Dānijā, Krievijā u.c. Kā pianiste koncertmeistare un klavesīniste aktīvi piedalās dažādos koncertos un mūzikas festivālos Latvijā, kā arī ārpus tās robežām.

Pianiste: Gertruda Jerjomenko; režisore: Biruta Bauma; horeogrāfe: Paula Gorobeca; kormeistare: Margarita Dudčaka.

Ieeja bez maksas.