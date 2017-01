Koncertā leģendārais mūziķis izpildīja 15 dziesmas. Baltā nama Austrumu zālē bija ap 250 Obamas administrācijas darbinieku. Novembrī šajā zālē Springstīns no Obamas rokām saņēma ASV augstāko civilo apbalvojumu – Prezidenta brīvības medaļu.

Unikālajā pasākumā Baltajā namā tika atskaņoti Springstīna politiskajai tematikai veltītie skaņdarbi, bet starp dziesmām Springstīns runājis par politiku un Obamas paveikto.

Pirms "Born in the U.S.A." izpildīšanas mūziķis atzina, ka šis 1984. gada skaņdarbs ir "protesta dziesma", kas ir nepareizi interpretēta agrāk un tiks nepareizi interpretēta arī nākotnē.

Viņš nospēlēja arī trīs māju tēmai veltītas dziesmas: "My Hometown", "My Father's House" un "Long Walk Home". Dziesmu "Tougher Than the Rest" Springstīns veltīja Obamu ģimenei, bet koncertu noslēdza ar "Dancing in the Dark" un optimistisko "Land of Hope and Dreams".

Pēc koncerta Obama pateicās Springstīnam, sakot, ka "viņš jau kādu laiku ir bijis ar mums, izmantojot savu arodu, lai parādītu savu atbalstu".

Tiek vēstīts, ka Springstīns bija arī starp viesiem, kas janvāra sākumā apmeklēja Obamu pāra atvadu balli Baltajā namā, kurā piedalījās daudzas slavenības.

Piektdien notiks ASV 45. prezidenta Donalda Trampa inaugurācija. Lai gan tradicionāli inaugurācijas ballē uzstājas un to apmeklē slavenības, Trampam ir bijušas grūtības atrast māksliniekus, kas vēlas uzstāties viņa pasākumā.

Iepriekš izskanējis, ka inaugurācijā uzstāsies grupa "The B-Street Band", kas izpilda Brūsa Springstīna dziesmu kaverversijas, tomēr kopš 1980. gada populārās grupas taustiņinstrumentālists Vils Forts, kurš ir arī grupas menedžeris un aģents, paziņoja, ka grupa ir saņēmusi "tūkstošiem elektroniskā pasta vēstuļu no abām pusēm", tomēr beigās nolēmusi atteikties no dalības Trampa inaugurācijas ballē.

Grupa lēmumu pamatoja ar cieņu pret savas mūzikas iedvesmotāju Springstīnu, kurš paudis saniknojumu un riebumu pret nākamo prezidentu.

"The B-Street Band", kas uzstājās arī divās iepriekšējās prezidenta inaugurācijas ballēs, norādīja, ka līgumu par uzstāšanos inaugurācijā arī šogad parakstīja jau 2013. gadā, kad pat nebija zināmi prezidenta amata kandidāti.

"Republika ir garīgi atpalikuša cilvēka gūstā," par Trampa ievēlēšanu izteicies Springstīns, paziņojot, ka "tā ir traģēdija mūsu demokrātijai".