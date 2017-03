Pašmāju indīroka grupa " Carnival Youth " 13. martā publicējusi videoklipu dziesmai "Youth Is Gold", kas ir ceturtais un noslēdzošais singls no viņu pērn izdotā albuma "Propeller". Kopā ar to tiek izdota arī jauna dziesma – singla b-puse "Lots Of Nobodies", portālu "Delfi" informē grupas menedžments.