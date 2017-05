Vidzemes koncertzāles "Cēsis" rīkotais starptautiskais festivals "Čello Cēsis" saņēmis Eiropas ievērojamāko festivālu kvalitātes zīmolu "EFFE Label 2017-2018", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Jaunie zīmola ieguvēji tika nosaukti 4. maijā Vīsbādenē, Vācijā, kur norisinājās svinīgā ceremonija. Tajā starptautiska žūrija komponista un Edinburgas festivāla ilggadējā direktora Sera Džonatana Mailsa vadībā paziņoja 715 festivālus no 39 valstīm. "Čello Cēsis" ir vienīgais festivāls no Latvijas, kas saņēmis šo atzinību.

EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) ir Eiropas Festivālu asociācijas radīts zīmols, kas tiek piešķirts ievērojamākajiem Eiropas festivāliem, pamatojoties uz tādiem kritērijiem, kā augsta mākslinieciskā kvalitāte, sabiedrības iesaiste, festivāla starptautiskā un globālā perspektīva. Atsaucoties atklātam konkursam, simtiem festivālu iesniedza savus pieteikumus "EFFE Label 2017-2018", no kuriem 95 nacionālo ekspertu komisija un EFFE starptautiskā žūrija izraudzījās labākos Eiropas festivālus.

"Esam ļoti gandarīti un lepni, ka mūsu festivals "Čello Cēsis" ir ticis novērtēts Eiropas mērogā un saņēmis EFFE kvalitātes zīmolu. Veidojot unikālu čella festivāla programmu, piesaistot uz starptautiskām skatuvēm atzītas čella zvaigznes, kā arī, atklājot jaunos talantus, vēlamies koncertzālei "Cēsis" un Cēsu pilsētai pievērst ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mūzikas klausītāju uzmanību. Saņemtā atzinība mums ļauj nostāties līdzās tādiem tradīcijām bagātiem un slaveniem festivāliem, EFFE Label laureātiem, kā Lucernas festivāls un Starptautiskais Edinburgas festivāls. Ar šiem un vēl citiem nozīmīgiem Eiropas festivāliem tagad esam vienlīdzīgi partneri, kas paver mums jaunas, plašākas iespējas gan "Čello Cēsis" programmu veidošanā, gan mākslinieku piesaistē. Tas viennozīmīgi ir ieguvums gan mums, kā festivāla organizatoriem, gan mūsu klausītājiem," atklāj koncertzāles "Cēsis" programmu direktore un Starptautiskā čellu festivāla "Čello Cēsis" mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska.

EFFE ir Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta dibināta platforma, kas veicina festivālu atpazīstamību Eiropā, kā arī festivālu organizatoru savstarpēju pieredzes apmaiņu.

Šogad Starptautiskais festivāls "Čello Cēsis" notiks no 15. līdz 17. septembrim, tradicionāli atklājot koncertzāles "Cēsis" jauno sezonu. Festivāla programma tiks izziņota maija beigās. Plašāka informācija – koncertzāles "Cēsis" mājaslapā.