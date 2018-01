Piektdien, 27. aprīlī, pulksten 19.30, koncertzālē “Cēsis”, ciklā “Ambiente skatuve” uzstāsies klavieru virtuoze Vikija Čova, portālu “Delfi” informē koncertzāles pārstāvji.

Mūziķe, kā raksta rīkotāji, ar savām ekspresīvajām un niansētajām laikmetīgo skaņdarbu interpretācijām iekarojusi klausītāju simpātijas visā pasaulē.

Vikija Čova tiek dēvēta par "jaunās mūzikas jauno zvaigzni" ("Los Angeles Times") un "vienu no mūsu ēras spožākajām pianistēm" ("Pitchfork"), kas izceļas ar izcilu tehniku un pārsteidzošu muzikalitāti. Viņa guvusi popularitāti arī kā ansambļa "Bang on a Can All-Stars" pianiste.

Koncertā Cēsīs varēs klausīties Latvijā līdz šim neskanējušu mūsdienu klaviermūziku, ko sarakstījuši zināmākie un atzītākie mūsdienu amerikāņu komponisti. Daļa skaņdarbu, kas iekļauti koncertprogrammā, tikuši rakstīti tieši Vikijai Čovai un ir no viņas nesen iznākušā albuma "Aorta".

Koncerta programmā iekļauts arī Stīva Reiha skaņdarbs "Klavieru kontrapunkts", ko ASV pirmatskaņoja tieši Vikija, un tā ieraksts viņas izpildījumā tika iekļauts prestižo mūzikas izdevumu "The Rolling Stone Magazine" un "Rhapsody" gada labāko albumu sarakstā. Programmai īpašus akcentus piešķirs skaņdarbi klavierēm un elektronikai.

Koncertzālē "Cēsis" šis būs trešais koncertsērijas "Ambiente skatuve" koncerts. Ciklu raksturo neordināri muzikāli meklējumi, īpaša, pat maģiska noskaņa jaunu un harizmātisku mūziķu izpildījumā. Atmosfēru šajos koncertos papildus rada arī neierastais iekārtojums ar skatuvi zāles vidū, kas klausītājus tuvina izpildītājmāksliniekiem.

Pirmās 50 biļetes uz Vikijas Čovas koncertu pieejamas par 12 eiro. Pārējo biļešu cena 15 eiro. Biļetes nopērkamas koncertzāles "Cēsis" kasē, "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.