Cēsu "Fonoklubā" 16. maijā uzstāsies džeza trio "Mike Parker's Trio Theory", kas vieno mūziķus no Ņujorkas, Čikāgas un Krakovas Polijā. Viens no trio dalībniekiem ir arī divu "Grammy" balvu nominants Frenks Pārkers, portālu "Delfi" informē kluba pārstāvji.

Ņujorkas basists un komponists Maiks Pārkers (Mike Parker) ir apvienojies ar Polijas saksofonistu Slaveku Pezdu (Slawek Pezda), kā arī bundzinieku Frenku Pārkeru (Frank Parker), kurš saņēmis divas prestižās "Grammy" nominācijas pazīstamā džeza izpildītāja Kurta Elingtona kvarteta sastāvā.

Par savu muzikālo pamatu "Mike Parker's Trio Theory" ņem džeza trio formātu, ko papildina ar enerģiju no rokmūzikas, jutīgumu no klasiskās mūzikas, bet ritma un harmoniju dažādību no modernā džeza iezīmēm, trio raksturo koncerta rīkotāji.

Trio savu darbību sāka 2014. gada novembrī, veicot koncertu maratonu – 27 uzstāšanās 27 naktīs. Kopš tā laika apvienība ir sniegusi vairāk nekā divsimt koncertus 12 valstīs, kuru starpā vairāki nozīmīgi džeza festivāli. Grupa ir izdevusi trīs albumus, saņemot pozitīvas kritiķu atsauksmes.

Koncerts 16. maijā norisināsies Cēsu "Fonoklubā", Rīgas ielā 47. Informācija par biļešu iepriekšpārdošanu sekos drīzumā.