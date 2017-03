Raimonda Ozola stīgu kvartetā satikušies mūziķi, kuri ikdienā redzami Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī. Pie pirmās pults orķestra koncertmeistars Raimonds Ozols – daudzpusīgs mūziķis, kas brīvi uzstājas klasiskās un populārās mūzikas žanrā, spēlējot gan akustisko, gan elektrisko vijoli. Raimonda kolēģi – otro vijoļu grupas mūziķe Daina Birzniece, altiste Katrīna Krašauska un čellists Jānis Rinkulis.

Koncerta programma būs klasiskās mūzikas šedevri, kā arī regtaims un tango. Baroka laika mūzika skanēs Georga Frīdriha Hendeļa skaņdarbs "Karalienes Šēbas ierašanās" no oratorijas "Solomons", Johana Sebarstiana Baha "Arioso" no 156. kantātes un melodija no Kristofa Vilibalda Gluka operas "Orfejs un Eiridīke". Skanēs arī čehu romantiķa Antoņīna Dvoržāka skaņdarbs vijolei – "Meditācija" no Žila Masnē operas "Taīda", kā arī Astora Pjacollas tango un Skota Džoplina regtaims.

Atgādinām, ka 2017. gadā Dzintaru koncertzāle klausītājus aicina uz jaunu un demokrātisku koncertu ciklu "Brīvdienu mūzika", kurā uzstāsies tādi populāri mūziķi kā dziedātāja Aminata, vijolnieks Raimonds Ozols, grupa "Astro'n'out", pianists Vestards Šimkus, džeza pianista Harija Baša trio un citi mākslinieki. Šajos stundu garajos koncertos tiks gaidītas ģimenes, jaunieši vai seniori, kuri vēlas apmeklēt koncertu dienas gaišajā laikā, apvienojot to ar jauku pastaigu gar jūru un nesteidzīgu brīvdienu maltīti jaunajā Dzintaru koncertzāles restorānā "Maestro".

Savukārt koncertu vadītāja lomā iejūtas atraktīvais, publikas un koristu iemīļotais diriģents Jānis Ozols. Viņš koncertus veido kā sarunu ar māksliniekiem par mūziku un dzīvi: "Mēs runājam ar māksliniekiem, iepazīstam viņus, apspriežam pa kādai aktualitātei un, protams, baudām izcilu mūziku nepiespiestā atmosfērā."

