Ciklā "Jūrmala Jazz" Dzintaru koncertzālē 1. oktobrī plkst. 17.00 pirmo reizi Latvijā ar vienīgo koncertu uzstāsies viens no pasaules labākajiem džeza ģitāristiem Nirs Felders (Nir Felder) ar grupu, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

"Aizraujoši pavērsieni, degsme un satriecošs solo," tā Niru Felderu raksturo "The New York Times" un ASV džeza kritiķi.

"Jaunākais ievērojamākais džeza ģitārists", "brīnumbērns", "neticama parādība" – tā par jauno džeza pasaules pārstāvi Niru Felderu ir izteikušies ietekmīgākie mūzikas kritiķi no NPR radio, "The New York Times" un "Montreal Gazette".

Felders uzaudzis Ņujorkas pievārtē un zēna gadus pavadīja, muzicēdams rokgrupās, taču, iedvesmojies no tādām mūzikas ikonām kā Džons Koltreins un Džimijs Hendrikss, viņš vietējā mūzikas veikalā regulāri "uzsūca" zināšanas par džeza pasauli. Pabeidzis Bērklija Mūzikas koledžu, Felders 2006. gadā pārcēlās uz Ņujorku, kur drīz vien kļuva par vienu no pieprasītākajiem pavadošajiem spēlētājiem pilsētā, ar panākumiem muzicēdams tādu "Grammy" laureātu dibinātās grupās kā Esperanza Spaldinga, Terija Laina Keringtona, Džeks Dedžonets, Gregs Osbijs, Džoijs Defrančesko, Ēriks Hārlands, Hosē Džeimss, Mišela Ndegeiočelo un Sindija Blekmena, kā arī uzstādamies kopā ar Ņujorkas pilsētas operu, Daienu Rīvsu, Bobiju Makferinu, Stenliju Klārku, Lizu Raitu, mūziķi Matisyahu, duetu "Black Sheep" un citiem māksliniekiem "Radio City" un "Village Vanguard", kā arī nacionālās televīzijas studijā NBC un Fox.

Uzslavas par unikālo skanējumu un stilu iedrošināja Felderu turpināt, tāpēc, meklēdams jaunu, intīmāku vietu radošuma izpausmei, viņš 2010. gadā izveidoja savu grupu, ar kuru uzstājās izpārdotos koncertos Ņujorkā un Eiropā. Tam sekoja gadu ilgas, regulāras uzstāšanās Ņujorkas bārā "55", kur uz skatuves viņam pievienojās pilsētas spožākie talanti, tostarp Kevins Heizs, Ārons Parkss, Ārons Goldbergs, Jurī Keins, Gregs Osbijs, Kriss Poters, Deivids Binnijs, Bens Strīts, Mets Penmens, Skots Kollijs, Džons Patituči, Džeimss Džinuss, Tims Lefevrs, Neits Smits, Marks Džuliana, Šons Peltons, Ali Džeksons, Kīts Kārloks, Entons Figs, kā arī "Brazilian Girls", "Dub Trio", "Snarky Puppy" un "Kneebody" dalībnieki un daudzi citi mākslinieki.

Felders stāsta: "Kad mēs uzstājāmies, neatkarīgi no grupas sastāva, publikas reakcija lika noprast, ka mūsu mūzika ir tieši tas, kā viņiem ir trūcis viņu mūzikas pieredzē, ka tas viņiem ir kaut kas ļoti īpašs. Komentējot gan manu Fender Stratocsater ģitāras spēli, gan kompozīciju, gan improvizāciju, viņi vienmēr teica, ka šī mūzika viņiem ir kaut kas jauns un aizraujošs, kaut kas ļoti daudzsološs un labs."

Izlēmis pārtraukt muzicēšanu bārā, lai vairāk pievērstos mūzikas ierakstīšanai, 2011. gada septembrī viņš uzaicināja Āronu Parksu, Metu Penmenu un Neitu Smitu uz ierakstu studiju "Sear Sound". Grupā valdīja spēcīga muzikālā ķīmija un radās skaņa, ko brīnišķīgā ierakstā divās dienās iemūžināja skaņu inženieris Kriss Alens. Pēc tam Felders uzrunāja leģendāro mūzikas skaņu inženieri un producentu Bobu Paueru, lai ierakstītu jauno albumu. Albums "Golden Age" (Sony/OKeh) ir stāsts par tādām tēmām kā politika, kultūra, tehnoloģiskais apvērsums, kā arī apnikums un glābiņš, zudusī un atgūtā paradīze. To visu viņš stāsta, apvienodams džezu, roku, hiphopu un popu jeb mūzikas stilus, ar kuriem ir uzaudzis.

Koncerts notiek ciklā "Jūrmala Jazz", kura laikā Dzintaru koncertzāle piedāvā klausītājiem baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.

Koncerts notiks publikai sēžot pie galdiņiem ar vīna glāzi kā komplimentu no Dzintaru koncertzāles.