Ar savu lielāko koncertu Latvijā, "Arēnā Rīga", 22. novembrī uzstāsies viens no spožākajiem mūziķiem uz Lietuvas popmūzikas skatuves "Daddy Was a Milkman", kurš prezentēs savu otro albumu "Intimate Us", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Positivus Music" un FBI.

"Daddy Was a Milkman" ir viens no nedaudzajiem Lietuvas debitantiem, kas guvis atzinību ne tikai savā valstī, bet arī ārpus tās. Visus viņa singlus daudzkārt atskaņojušas lielākās Latvijas un Igaunijas radio stacijas. Pirmais debijas albums "Daydreaming" kļuva par vienu no 2016. gada spilgtākajām debijām uz Baltijas mūzikas skatuves, bet debijas albuma pirmie koncerti kļuva par īstu triumfu un bija izpārdoti vairākas nedēļas iepriekš.

"Daddy Was a Milkman" kļuva par sensāciju, kolīdz parādījās uz skatuves. 2017. gadā, lielākajā mūzikas balvu pasniegšanā Lietuvā M.A.M.A, "Daddy Was a Milkman" saņēma divas nozīmīgas balvas. Viena no tām bija "Artist of the Year" un "Best Electronic Act of 2017", ierindojot mākslinieku kā vienu no nedaudzajiem, kas iekarojis atpazīstamību ne tikai Lietuvā, bet arī ārpus tās.

Pirms nepilna mēneša "Daddy Was a Milkman" laida klajā savu jaunāko dziesmu un pirmo singlu "Let It Go" no rudenī gaidāmā albuma "Intimate Us". Mūziķis komentējot savu jaunāko dziesmu izsakās: "Tieši pavasaris ir tas gadalaiks, kurš atgādina un vērš ticību par labajām lietām nākotnē. Līdz ar pirmajiem gaismas stariem rodas iedvesma, lai to piepildītu. Galvenais ir turpināt virzīties uz priekšu."

Biļetes uz "Daddy Was a Milkman" koncertu "Arēnā Rīga" 22. novembrī var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.