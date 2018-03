Ar īpaši sagatavotu prezentācijas pasākumu otrdien, 13. martā, sava debijas albuma "You Look Like A Lost Soul" izdošanu svinēs pašmāju dream pop grupa "Polifauna". Prezentācijas pasākums notiks klubā "OneOne", Šarlotes ielā 18a, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

"Polifauna" kopš 2017. gada maija ir izlaidusi trīs singlus, kas atzinīgi novērtēti dažādos ārzemju un pašmāju neatkarīgās jeb indie mūzikas blogos un dziesmu listēs, piemēram, "Obscure Sound", "We All Need Someone To Shout For", "BIRP!", Spotify Fresh Finds", u.c., sasniedzot plašu klausītāju loku. 2017.gada vasarā "Polifauna" spēlējusi visos lielākajos Latvijas festivālos, rudenī piedalījusies arī mūzikas šovkeisā "Bush", kas norisinājās Budapeštā, Ungārijā, savukārt jau drīz – 2018. gada aprīlī – grupa pārstāvēs Latviju starptautiskajā mūzikas festivālā "Tallinn Music Week".

Grupas debijas albums "You Look Like A Lost Soul" būs pieejams visos straumēšanas servisos, savukārt 13. martā prezentācijas koncertā klubā "OneOne" būs iespējams arī tikt arī pie albuma vinila un CD formātā, ka arī piedalīties albuma iznākšanas nosvinēšanā īpašā atmosfērā. "Koncertam esam sagatavojuši vairākus pārsteigumus, gan acīm, gan ausīm", atklāj grupa, kas prezentācijas tapšanā ir iesaistījusi vērienīgu komandu, kas strādā pie atbilstoša skatuves noformējuma un scenogrāfijas. Pasākuma sākums ir paredzēts jau plkst. 19.30 un ieeja būs bezmaksas.

Sekojot grupas sociālajās vietnēs ievietotajam albuma prezentācijas foto, vairākās publiskās vietās Rīgā uz spoguļiem un sienām parādījās ar lūpukrāsu uzrakstīts teksts "You Look Like A Lost Soul". Šis uzraksts piesaistījis arī dažādu sabiedrībā pazīstamu cilvēku uzmanību.

"Esam ļoti priecīgi, ka šis posms ir noslēdzies un varam klausītājiem beidzot nodot mūsu albumu kā vienotu veselumu", stāsta grupas līderis Andris Strazds. Andris raksta dziesmas un eksperimentē ar skaņu ierakstīšanu mājas apstākļos jau kopš agras bērnības. "Pirmo reizi sevi sāku ierakstīt, kad manam tētim 90. gados parādījās diktofons. Ieliku vienu kaseti maģī un ar diktofonu rakstīju sevi otrā kasetē, kā to droši vien darīja daudzi bērni, kuri tagad pieauguši un darbojas šajā industrijā. Kasetes slepus zagu no vecākā brāļa mašīnas, kad viņš mūs apciemoja. Dzīvojām lauku mājā, prom un tālu no civilizācijas ļoti ainaviskā vietā, un tur, izdzirdot pirmos par 15 gadiem vecākā brāļa ierakstus, tādus kā "The Cure", "Bronski Beat", Maiklu Džeksonu un citus, man, kā sīkajam, atvērās durvis uz pilnīgi citu pasauli".

"Albumu ierakstījām paši kādā milzīgā Rīgas dzīvoklī Blaumaņa ielā, kas tolaik kalpoja mums par mēģinājuma telpām. No dzīvokļa tikko bija izlikti īrnieki, un visur bija atstātas dažādas vecas mantas, kaudzēm grāmatu, plakāti bērnu istabās un uz lampām uzlīmētas tiesu izpildītāja uzlīmes. Nodeldētās parketa grīdas, raibie paklāji un noplukušās sienas ar griestu ornamentiem radīja ļoti savdabīgu gaisotni, kas, domājams, lielā mērā iespaidoja ierakstu. Bet vēlā rudenī un ziemā tur bija tik auksts, ka vokālus dažām dziesmām vajadzēja rakstīt ziemas jakā, cimdos un cepurē", atklāj solists.

"Tikt galā ar dziesmām man palīdzēja gan grupas biedri, gan Matīss Runtulis, kas Latvijas elektroniskās mūzikas undergraundā pazīstams kā Mr. Myster. Savukārt miksēšanu uzticējām Gatim Zaķim, kas pazīstams arī kā grupas "Instrumenti" dalībnieks un skaņu režisors, un ir strādājis ar vairākām mums mīļām Rīgas grupām. Masterēšanai izvēlējāmies Sāru no Bruklinas, kas sadarbojusies ar tādiem vārdiem kā "Lower Dens", "The Shins" un "Big Thief"".