Decembra sākumā notiks tradicionālais festivāls 'Riga Symphony'

No 6. līdz 10. decembrim Rīgā norisināsies tradicionālais festivāls "Riga Symphony". Uz to šogad plāno ierasties aptuveni 300 dalībnieku, tostarp – 150 jaunieši un bērni uz Rīgu dosies no 32 pasaules valstīm, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāla laikā viņi iepazīs Latvijas un Rīgas kultūras un vēsturisko mantojumu, kā arī piedalīsies festivāla programmā: vokālajā konkursā, meistarklasēs un radošajos pasākumos, labdarības koncertos un svinīgajā Galā koncertā.

Par vienu no festivāla centrālajiem notikumiem kļūs vokālās skolas "Pumpuriņi" 25 gadu jubilejas koncerts, kas ir daļa no festivāla Labdarības Galā koncerta un kas 8. decembrī notiks VEF Kultūras pilī. Svinīgajā pasākumā, kur skanēs Jeļenas Švilpes autordziesmas, tiks sumināts bērnu radošais potenciāls, Latvijas kultūras mantojuma unikalitāte un mūsu valsts simtgade, piedalīsies izcilākie skolas audzēkņi, kas mācījušies skolā tās pastāvēšamas 25 gadu laikā un turpina veiksmīgi darboties mediju, sociālajā, uzņēmējdarbības sfērā, mūzikas industrijā u.c.

Koncertā piedalīsies arī "Pumpuriņu" draugi no teju 30 valstīm, kā arī goda viesi – LNO soliste Ilona Bagele, dziedātāja Samanta Tīna, Bedross Kirkorovs (Bulgārija), LU koris "Balta" (vadītāja – Māra Marnauza) u.c. mākslinieki. Vakara vadītājs – Markuss Riva. Šajā vakarā festivāla labākie dalībnieki cīnīsies par sešām nominācijas "Grand Prix" balvām, kā arī festivāla galveno balvu "Riga Symphony 2018 – Grand Prix".

Pēc koncerta visi dalībnieki un viesi tiks aicināti uz "Balto balli", kas noslēgs šo dienu īpašā Ziemassvētku noskaņā.

Galā koncerta translāciju varēs vēsrot gan festivāla mājaslapā, gan festivāla lapā "Facebook", kā arī TV24.

Kā norāda Jeļena Švile, vokālā un skatuves mākslas skola "Pumpuriņi" jau 25 gadus attīsta bērnu un jauniešu muzikālos talantus, un nodrošina augstas kvalitātes neformālo radošo izglītību. "Skola tika dibināta, lai radītu priekšnosacījumus bērnu radošās un inovatīvās domāšanas attīstībai, kā arī emocionālās inteliģences, sadarbības un iztēles veicināšanai."

Vokālās skolas "Pumpuriņi" pedagogi un radošā komanda neatlaidīgi strādā jau 25 gadus, lai nodrošinātu ikkatra audzēkņa radošā potenciāla attīstību, kā arī radošas un inovatīvas Latvijas jaunatnes attīstību. "Pumpuriņi" ir arī vieta, kur bērni un jaunieši gūst pieredzi un draugus ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Vokālā skola ik gadu organizē koncertus nacionālajā un starptautiskā līmenī, kā arī aktīvi piedalās starptautiskos konkursos un koncertprojektos visā pasaulē. Vokālās un skatuves mākslas skolas audzēkņi ik gadu gūst panākums starptautiskos konkursos un festivālos. Skolas pūrā ir neskaitāmi "Grand Prix" un pirmo pakāpju laureātu balvas, ir izdoti desmitiem disku, vairākas nošu grāmatas un mūzikas video.

Kā atgādina festivāla "Riga Symphony" rīkotāji, šis pasākums aicina bērnus un jauniešus no dažādām pasaules valstīm uz Rīgu (Latviju), kur jaunajai paaudzei ir iespēja integrēt savu radošo pieredzi un talantu jaunos darbos un idejās. Festivāls veicina un attīsta neformālās radošās izglītības iespējas Latvijā starptautiskā līmenī, piedāvājot bērniem un jauniešiem piedalīties vokālajā konkursā, iesaistīties un mācīties starptautiskajās meistarklasēs un radošajās darbnīcās. Festivāls kalpo kā starptautiska mēroga platforma jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un vokālajiem izpildītājiem.

"Riga Symphony" programma pieejama festivāla mājaslapā.