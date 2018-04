Rīgā "Deep Purple" nolēmuši nosvinēt ne tikai savu ievērojamo jubileju, bet arī sarīkot "Baltijas prezentāciju" savam 20. studijas albumam "inFinite", kas ir šīs tūres galvenais iemesls. Tiesa, koncertā skanēs ne tikai skaņdarbi no jaunā albuma, bet arī grupas pazīstamākie hiti.

"Deep Purple" ir angļu rokgrupa, kas izveidojās 1968. gadā. Kopā ar citām angļu grupām – "Led Zeppelin", "Black Sabbath" u.c. – "Deep Purple" tiek uzskatīti par smagā roka un smagā metāla priekšgājējiem. Tāpat viņi savā mūzikā izmantojuši klasiskās mūzikas, blūzroka, popmūzikas un progresīvā roka elementus. Savas pastāvēšanas laikā "Deep Purple" ir piedzīvojusi daudzas sastāva variācijas, kā arī astoņus gadu ilgu izjukšanas periodu. Komerciāli visveiksmīgākais sastāvs bija laikā, kad grupā muzicēja Ians Gilans (balss), Ričijs Blekmors (ģitāra), Rodžers Glovers (basģitāra), Jons Lords (taustiņistrumenti) un Ians Peiss (bungas). Šis sastāvs kopā bija no 1969. līdz 1973. gadam, tika atjaunots arī no 1984. līdz 1989. gadam, kā arī 1993. gadā. Pēc Jona Lorda aiziešanas no grupas 2002. gadā Ians Peiss ir palicis vienīgais pārstāvis no grupas pirmā sastāva.

Rīgā "Deep Purple" viesosies savā pašreizējā zvaigžņu sastāvā: Ians Gilans, Rodžers Glovers, Ians Peiss, Stīvs Moriss un Dons Airijs. Pagājušā gada maijā "Deep Purple" devās koncertturnejā "The Long Goodbye Tour", kas turpināsies trīs gadus, lai reklamētu savu pēdējo studijas albumu "inFinite". Pavisam drīz pēc jaunā albuma iznākšanas pagājušā gada aprīlī dziesmas, kas parādījās internetā, dažu dienu laikā noklausījās un noskatījās vairāki miljoni cilvēku. Savukārt mūzikas kritiķi atzinuši, ka jaunais CD "ir apbrīnojams, un tajā dzirdams, kāda grupa bijusi šajos 50. gados".

