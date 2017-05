Mūziķe ir sadarbojusies ar tādiem māksliniekiem kā G-Easy, Deivids Geta (David Guetta) un Martins Gariks (Martin Garrix), kuru kopīgais hits "In The Name Of Love" ir iekarojis miljoniem klausītāju sirdis.

Līdzās jau izziņotajai deju un elektroniskās mūzikas zvaigžņu plejādei – Arminam van Burenam (Armin Van Buuren), "The Chainsmokers", Martinam Garikam, Alanam Vokeram (Alan Walker), Alesso, "Clean Bandit", Deadmau5, Don Diablo, Kungs, Rae Sremmurd un daudziem citiem – festivālam pievienosies arī holandiešu DJ un producents R3hab; Valentino Khan, kurš festivāla organizatoriem ir uzdevis aizskatuvē nodrošināt divas izskatīgas sievietes godzillas vai ķirzakas tērpā, lai ķemmētu viņa ūsas; Somijas jaunās zvaigznes "The Second Level" un Stig Rastas, kā arī jaunais projekts Kisma.

Nākamie mākslinieki tiks izziņoti 29. maijā. Biļetes uz festivālu nopērkamas "Weekend Baltic" mājaslapā.