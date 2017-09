"Black Line" ir Losandželosā dibināta deju mūzikas grupa, kas, izmantojot augstāko tehnoloģiju sasniegumus, rada unikālus skaņdarbus, kuri tagad apvienoti debijas albumā "Treason, Sedition, and Subversive Activities". "Black Line" kodolu veido dziesmu autors un līderis Duglass Džei Makkārtijs (Douglas J McCarthy), producenti Zeks Maierss (Zack Meyers) un Sairuss Rekss (Cyrus Rex), skaņu inženieris Kens Haivats Māršals (Ken "Hiwatt" Marshall), kā arī Bons Heriss (Bon Harris).

"Depeche Mode" koncertturneja "The Global Spirit Tour" tika izsludināta, atzīmējot grupas 14. studijas albumu "Spirit", kas iznāca 2017. gada martā. Albuma pirmo singlu "Where's The Revolution" pozitīvi vērtē gan kritiķi, gan fani, slavinot to kā grupas "atgriešanos pie saknēm", savukārt britu mūzikas žurnāls "Mojo" raksturo to kā "Hits pēc hita… "Depeche Mode" labākais albums daudzu gadu laikā!".

Viena no komerciāli veiksmīgākajām grupām "Depeche Mode" ir pārdevusi vairāk nekā 100 miljonus mūzikas ierakstu un uzstājusies vairāk nekā 30 miljoniem fanu visā pasaulē. Kopš grupas izveides 1980. gadā "Depeche Mode" un tās dalībnieki - Deivs Gāns (Dave Gahan), Mārtins Gors (Martin Gore) un Endijs Flečers (Andy Fletcher) arvien turpina būt aktuāli. Grupas 14. studijas albums ir iekļuvis mūzikas Top 10 vairāk nekā 20 valstīs, to skaitā ASV un Apvienotajā Karalistē. Viņu iepriekšējais studijas albums, 2013. gadā klajā nākušais "Delta Machine", nokļuva topu 1. vietā 12 valstīs visā pasaulē, bet pasaules koncertturneja, kurā grupa devās pēc albuma iznākšanas, pulcēja vairāk nekā 2,5 miljonus fanu.

Biļetes uz "Global Spirit Tour" tūres koncertu Rīgā pieejamas "Biļešu serviss" kasēs un internetā.