Pasaulē pazīstamais latviešu diriģents, divkārtējs "Grammy" balvas laureāts Andris Nelsons aizvadītajā nedēļas nogalē pārsteidzis klausītājus Tanglvudas mūzikas festivālā (Tanglewood Music Festival, ASV), uzstājoties nevis kā diriģents, bet priecējot ar trompetes spēli.

Diriģenta oficiālajā "Facebook" kontā publicēts video, kurā Nelsons atskaņo skaņdarbu "Malice Toward None" no filmas "Linkolns", klāt esot pašam skaņdarba autoram Džonam Viljamsam (John Williams). Kopā ar Nelsonu koncertā uzstājās Bostonas popmūzikas orķestris (Boston Pops Orchestra).

"Tas bija izcils vakars, esmu ļoti pateicīgs orķestrim un brīnišķīgajai publikai," savā "Facebook" profilā raksta Andris Nelsons.

Kā zināms, starptautiski augstu novērtētais un pieprasītais latviešu diriģents savu mūziķa karjeru sācis kā Latvijas Nacionālās operas orķestra trompetists. Šobrīd Nelsons ir Bostonas simfoniskā orķestra un kopš 2017/2018. sezonas arī Leipcigas "Gewandhaus" orķestra galvenais diriģents.