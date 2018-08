Diriģents Andris Nelsons pēc sešu gadu pārtraukuma atkal uzstāsies Latvijā

Šī gada 13. un 14. oktobrī valsts simtgades koncertcikla "Dzimuši Latvijā" ietvaros ar divām koncertprogrammām Rīgā viesosies viens no vecākajiem un izcilākajiem pasaules orķestriem Leipcigas "Gewandhausorchester" orķestris Andra Nelsona vadībā, portālu "Delfi" informē koncertu rīkotāju pārstāvji no Andreja Žagara Kultūras atbalsta un attīstības fonda.

Izcilais latviešu diriģents Andris Nelsons, kurš šoruden tieši Latvijas valsts 100. dzimšanas dienā svinēs savu 40 gadu jubileju, šī gada februārī stājās Leipcigas "Gewandhausorchester" orķestra mākslinieciskā vadītāja amatā. Pēc vairāku gadu pauzes diriģents kopā ar orķestri divos koncertos ir gatavs priecēt arī klausītājus Rīgā – pēdējo reizi Latvijā diriģents uzstājās 2012. gadā ar viņa tobrīd vadīto Birmingemas simfonisko orķestri.

13. oktobra koncertā Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē kopā ar orķestri uzstāsies starptautiski atzītais latviešu soprāns Kristīne Opolais, kuras izpildījumā varēs dzirdēt ainas no Čaikovska operām "Jevgeņijs Oņegins" un "Pīķa dāma". Pirmoreiz Latvijā skanēs arī komponista Andra Dzenīša jaundarbs "Māra", kas radīts pēc Bostonas simfoniskā orķestra un Leipcigas "Gewandhausorchester" orķestra pasūtījuma un pasaules pirmatskaņojumu būs piedzīvojis Leipcigā 4. oktobrī. Koncerta 2. daļā skanēs Gustava Mālera monumentālā Pirmā simfonija "Titāns".

Foto: Tatyana Vlasova

Savukārt 14. oktobra koncerta 1. daļā kopā ar Andri Nelsonu un "Gewandhausorchester" orķestri muzicēs izcilais zviedru trompetists Hokans Hardenbergers (Håkan Hardenberger), kura pamudināts arī Andris Nelsons atsācis spēlēt trompeti. Koncerta programmā varēs dzirdēt 20. gadsimta vācu avangardista Bernda Aloiza Cimmermana trompetes koncertu "Nobody knows the trouble I see", kā arī Gustava Mālera 5. simfoniju.

Foto: Marco Borggreve

Īpašās muzikalitātes, partitūru lasījuma dziļuma, interpretāciju drosmes, aizrautīgās pašatdeves, mākslinieciskās atraktivitātes un personības starojuma dēļ Andri Nelsonu ir iemīlējusi un augstu novērtējusi gan publika, gan arī kritiķi un orķestru mūziķi. Diriģenta pēdējo gadu panākumus cildina ne tikai jau divus gadus pēc kārtas saņemtā "Grammy" balva, bet arī dzimtenē atkārtoti piešķirtās Lielās mūzikas balvas un visaugstākais valsts apbalvojums – Triju Zvaigžņu ordenis. Diriģents nu jau piekto sezonu ir arī pasaulslavenā Bostonas simfoniskā orķestra muzikālais vadītājs.

Foto: Jens Gerber

Sadarbību ar Vīnes filharmoniķiem šovasar turpināja viņa diriģētie koncerti īpaši prestižajā Zalcburgas festivālā, bet īsi pirms tam diriģents bija sastopams otrpus okeānam Tenglvudas festivālā ASV, vadot Džakomo Pučīni operas "Bohēma" koncertuzvedumu, kura zvaigžņu sastāvā Mimī lomā mirdzēja soprāns Kristīne Opolais. Latviešu diriģenta šīs vasaras spožāko veikumu vidū ir arī Riharda Vāgnera "Loengrīna" partitūras izcilā krāšņuma godāšana visādi citādi skarbajā jauniestudējumā, kura pirmizrāde Londonas Koventgardenā notika 7. jūnijā. Andra Nelsona koncertvasara aizrit galvenokārt ASV, savukārt rudenī diriģents dosies Eiropas koncertturnejā ar abiem viņa vadītajiem orķestriem, tajā skaitā viesojoties arī Latvijā.

Biļetes uz abiem koncertiem pieejamas tirdzniecībā visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

Koncertcikls "Dzimuši Latvijā" ir Latvijas valsts simtgades notikums, kuru atbalsta Kultūras ministrija. Koncertcikla ietvaros Latvijas klausītājiem tiek piedāvāta iespēja pieredzēt gan Latvijas jauno talantu, gan jau starptautiski atzītu un pasaulē pieprasītu mūzikas zvaigžņu uzstāšanos Latvijas simtgadē Latvijas koncertzālēs.