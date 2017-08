Dollija Pārtone izdos bērnu mūzikas albumu

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Kantrimūzikas leģenda Dollija Pārtone 13. oktobrī laidīs klajā savu pirmo bērnu auditorijai domāto albumu "I Believe In You". Jaunais ieraksts būs jau 44. leģendārās mūziķes soloalbums.