Pasākuma rīkotāji ieteikuši apmeklētājiem šogad neņemt līdzi daudz mantu, lai iespējami ātrāk tiktu ielaisti festivāla teritorijā. Tomēr jau trešdienas rītā mūzikas baudītāji bija spiesti stāvēt teju kilometru garā rindā, lai gan vārti tika atvērti stundu ātrāk, nekā bija plānots, proti, septiņos no rīta.

Festivāla apmeklētāji atklāj, ka šādas rindas nekad nav redzējuši. Daudzi, kuri festivāla teritorijā tika ielaisti šorīt, ieradās jau otrdienas vakarā, kad tika atvērtas automašīnu stāvvietas.

Džeina Makkormika (Jane McCormick) no Londonas, kura ieradās otrdienas vakarā, atklāj "The Bristol Post", ka mantu pārbaudes punktā nonāca trešdienas rītā plkst. 7.50 – teju četras stundas pēc iestāšanās rindā četros no rīta. "Bija jāgaida ļoti, ļoti ilgi, taču tas būs tā vērts," viņa atklāj.

Festivāla apmeklētājiem, lai tiktu iekšā teritorijā, jārēķinās ar divām pārbaudēm. Pirmā ir somu pārbaude, bet otrā – pārbaude ar metāla detektoru.

Glastonberijas festivāls ir viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas rokfestivāliem, kurš katru gadu norisinās Lielbritānijā, piesaistot pasaules pazīstamākos mūziķus, kā arī pulcējot vairāk nekā 100 000 apmeklētājus. Pirmo reizi tas notika 1970. gadā. Šogad festivāls notiek no 21. līdz 25. jūnijam.